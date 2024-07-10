【藝術文化】梨山泰雅古謠融合爵士 17日飄揚歌劇院

梨山國中小泰雅古謠合唱團將與遇見喬安娜樂團攜手唱進台中國家歌劇院。（參山處提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕聽見梨山最美的歌聲！梨山國中小泰雅古謠合唱團及遇見喬安娜樂團，將於17日在台中國家歌劇院聯手演出，曲目將爵士、佛拉明哥曲風融入泰雅古謠，觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷說，梨山國中小為全國最高海拔的國校，學生歌手有「梨山最美歌聲」稱號，有興趣的樂迷可到場感受部落天籟。

梨山國中小泰雅古謠合唱團將與9名遇見喬安娜樂團樂手，聯手演出古謠改編〈泰雅少女歌〉、〈織布歌〉及〈環山之歌〉，樂團特別創作〈你叫什麼名字（泰雅．故鄉）〉、奇克．柯瑞亞〈黃色雨雲瞬間〉及台灣歌謠〈天黑黑〉、古謠〈泰雅思念長者之歌〉及馬太．保羅．米勒名曲〈祈求世界和平那一天〉等10首曲目。

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曹忠猷表示，梨山國中小合唱團有12名國中及6名國小團員，而遇見喬安娜樂團團長楊容喬自2018年起，每月上梨山2次教導學童唱歌，協助部落接軌世界樂音潮流。

「我們演出是跨界的。」學生團員表示，此次將梨山泰雅美聲帶到都會，歡迎民眾前往國家音樂殿堂聆聽。

「爵世融合—歌舞讚頌」泰雅古謠世界風音樂會，由遇見喬安娜樂團長楊容喬擔任編曲及長笛手，郭俊育、史孟航、謝宗翰及陳信介分別擔綱鋼琴、打擊樂、貝斯及爵士鼓，17日晚間7點半於台中國家歌劇院中劇院演出。

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