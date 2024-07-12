【藝術文化】明華園黃字團再現看家戲 真假皇后藝術家族3代菁英大集合

《真假皇后》演出雙胞胎姊妹的陳昭婷（左）與孫詩雯（右），以及皇帝翁妙嬅（中前）與太后晨翎。（明華園總團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕迎向百歲的明華園戲劇家族，共有天、地、玄、黃、日、月、星、辰8個兄弟團，目前已分別傳到第2、3代擔任團長。其中，黃字團獲選傳藝中心「2024看家戲再現」劇展，將於7月20 、21日在台灣戲曲中心，演出明華園外台10大名劇之1的《真假皇后》。

明華園首席編導陳勝國回憶道，40年前外台戲流行的年代，日戲、夜戲通常連演5到7天，等於一檔演出就要準備10到14齣戲，由於明華園常常到高雄扶風殿演出，有戲演到沒戲，必須不斷想新戲來吸引觀眾。一次演出結束後，陳勝國看見路邊有人在打麻將，觸發了靈感，就在扶風殿以「講戲」（活戲）方式編創了《真假皇后》。

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《真假皇后》描繪青、紅2位孿生姊妺，為守護手足之情，陰錯陽差釀成「真假皇后」的事件，最後由包公來辨真偽，加上奇貌不揚的丑角貫穿全劇，讓嚴肅的宮廷戲、公案戲充滿趣味。一時間，全台幾乎從南到北所有外台班都有這齣戲，因此被譽為「明華園10大名劇」。

陳勝國的兒子即現任黃字團團長陳子陽，此次與明華園戲劇總團長陳勝福攜手，共同擔任製作人，藉由傳藝中心「看家戲再現」，把這齣在外台流傳40年的大戲，重新打造帶進室內劇場。除保留外台的趣味，更細膩地刻劃人物與情節，期盼讓好的外台戲進到室內劇場，給觀眾耳目一新的感覺。

擔綱演出此劇的明華園藝術家族第3代，包括由總團青年軍陳昭婷與天字團孫詩雯演出的雙胞胎姊妹，以及黃字團翁妙嬅及陳子懿、藝華園陳子豪及晨翎、玄字團陳子謙，另第2代的新秀丑角陳靖瑋等。詳詢OPENTIX兩廳院文化生活。

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