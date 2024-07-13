【藝術文化】中正紀念堂國軍儀隊撤離銅像大廳 7月15日起移至民主大道

除上午9時至下午5時間的每個整點，儀隊也將配合民主大道上的升、降國旗儀式行進演練。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部昨（12）日宣布，中正紀念堂國軍儀隊確定自7月15日起，由蔣介石銅像大廳移至民主大道前方，移出後，演練仍將維持，並結合民主大道上原本夏令時間的升、降國旗儀式（早上6時、下午6時10分），以及上午9時至下午5時間的每整點，每次行進演練時間約15分鐘。

中正紀念堂國軍儀隊確定自7月15日起，由蔣介石銅像大廳移至民主大道前方，分別自主堂體1樓左右兩側門沿環堂道路（大孝門西段及大忠門東段）至民主大道。（文化部提供）

文化部表示，為落實促進轉型正義委員會總結報告賦予文化部中正紀念堂轉型正義任務，經與國防部溝通，並於7月4日「行政院轉型正義業務推動專案研商會議」中報告後，確認此次調整中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務執勤方式。

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調整後的儀隊禮兵巡查及訓練展示，將由禮兵長及禮兵2員各1組，分別自主堂體1樓左右兩側門沿環堂道路（大孝門西段及大忠門東段），配合巡查至民主大道實施儀隊訓練展示，結束後返回備勤室，整體時間約15分鐘，如遇雨天則不實施。

文化部說明，中正紀念堂國軍儀隊巡查及訓練展示勤務，是依據國防部訂頒的「國軍儀隊支援駐防特別處所實施計畫」辦理，屬國軍禮儀的特殊任務，自民國69年4月5日開館以來辦理至今。而在「去個人崇拜」、「去威權崇拜」的轉型正義目標下，首先即是撤除原先於銅像大廳的國軍儀隊站哨任務，回歸巡查訓練及維護場域安全的目的。

文化部強調，中正紀念堂的轉型正義任務將持續推進，中正紀念堂管理處也持續辦理包括「自由的靈魂VS.獨裁者──台灣言論自由之路」常設展、人權主題講座、「想像中正紀念堂的100種方式」建築概念競圖成果展等，期盼在不遺忘歷史下，繼續推動各項轉型正義工作，共同面對未來。

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