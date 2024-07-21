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總統府音樂會結合奧運賽事 唱出台灣的聲音

2024/07/21 05:30

西原高校行與世新啦啦隊密集排練展現熱舞、拋接炫技，讓現場驚呼連連。（記者胡舜翔攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕由總統府與中華文化總會共同主辦的「2024總統府音樂會 自由之力」，昨（20）日晚間在兩廳院藝文廣場舉行。藝文廣場設置3500張座椅，開放民眾自由入場，還不到7點開演就已爆滿，總統賴清德與副總統蕭美琴比預定時間提早到場，露出開心的笑容，與民眾一起觀賞表演。

拍謝少年、三牲獻藝與「拚場」電氣神將為音樂會壓軸。（記者胡舜翔攝）

為響應即將登場的巴黎奧運，總統府音樂會首度結合奧運賽事舉行，邀請音樂人近30組、破200位表演團體、藝人共演，節目內容有古典結合現代曲風，客語、台語、華語、原住民族語甚至日語歌，跨世代、跨族群、跨領域，一起唱出台灣的聲音。受邀出席賓客除邦交國使節、各國駐台代表等，也特別邀請歷屆奧運奪牌選手及本屆奧運參賽選手親友。

音樂會由指揮楊智欽率NSYO國家青年交響樂團攜手瑞星韻律體操隊，以充滿活力又鼓舞人心的樂曲開場。節目設計納入許多體育概念的巧思，呼應運動員在競技時的不同階段，包含「第1局：比賽開始」、「第2局：超越自我」、「第3局：擁抱挑戰」、「第4局：凝聚合作」、「第5局：榮耀自信」，期盼「自由之力」祝福台灣奧運好手們在國際賽場大放光彩。

舞炯恩與Salaw舞團的〈島嶼男孩〉，秀出彩虹引起一陣歡呼；陳明章與許景淳攜手〈伊是咱的寶貝〉，讓觀眾一直喊安可；眾所矚目的沖繩西原高校行進樂隊與世新大學啦啦隊的跨界共演8點登場，展現完美炫技，熱舞、拋接炫技，讓現場驚呼連連，高舉「自由之力，邁向奧運」、「台日共好」；音樂會由將前往巴黎、代表台灣參加文化奧運的拍謝少年、三牲獻藝與「拚場」電氣神將擔任壓軸，結束精采演出。

裝置近千片LED的70公尺大舞台，隨節目搭配熱血運動視訊，其中有奧運國手戴資穎、楊勇緯、郭婞淳、李洋、林昀儒的勵志金句，最後更揭示：「不忘夢想，擁抱自由，就是最珍貴的力量與最大的勝利！」

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