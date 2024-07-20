【藝術文化】西原高校行進樂隊攜手世新啦啦隊 跨界共演絕技

西原高校行進樂隊快閃台北101，演出中變換各種隊形，民眾直呼可愛。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2024總統府音樂會將於今（20）日晚間7點登場，來自日本的世界第一、沖繩縣立西原高等學校行進樂隊受邀訪台演出。為讓更多民眾欣賞學生們精采的表演，文總特別於總統府音樂會前安排2場快閃演出，第1場率先於昨（19）日近午時間，由團隊穿著招牌紅白色隊服現身台北101，雖然台北盛夏豔陽炙人，但團員們充滿青春活力的表演，仍吸引民眾圍觀，團員則在演出後微笑以華語高喊「謝謝」。

西原高校行進樂隊（後）與世新啦啦隊（前）排練相見歡，2隊將互展絕技攜手跨界演出。（文總提供）

除快閃演出外，西原高校行進樂隊也與世新大學啦啦隊首次共同彩排，兩校相見歡，互贈見面禮。彩排後，賴清德總統更驚喜送上珍珠奶茶給兩校同學，並為學生加油打氣。

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第2場快閃是今天上午9時30分在圓山大飯店1F大廳演出；晚上重頭戲總統府音樂會，西原高校行進樂隊將攜手世新啦啦隊，帶來「世界級」跨界共演，以行動展現台日友好，並齊心為遠征巴黎奧運的好手們加油應援。

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