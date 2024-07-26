【藝術文化】暑假來玩「時光造相機」 親子手作針孔相機

「時光造相機」夏日親子工作坊，讓家長帶著孩子一起親手製作屬於自己的針孔相機。（管憶華提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為了讓親子體驗傳統攝影的魅力與特色，國家攝影文化中心暑假推出「時光造相機—針孔相機親子工作坊」，邀請手作針孔相機專家管憶華於7月27日及8月10日，帶領民眾進行手作針孔相機製作。

管憶華擁有超過20年針孔相機創作與製作經驗，致力於推廣針孔攝影的獨特藝術。（管憶華提供）

攝影中心表示，「時光造相機」夏日親子工作坊，透過玩樂學習攝影基礎知識與技能，並親手製作屬於自己的針孔相機。講師將利用簡單的材料和基本的光學原理，以針孔相機捕捉光與影的瞬間片刻，並藉由現場拍攝和暗房沖印，讓民眾們在過程中體驗創作，提升對影像藝術的敏感度和想像力。

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管憶華擁有超過20年針孔相機創作與製作經驗，從火柴盒到木箱，他能將各種材料變成充滿創意的針孔相機。近年來，他帶著針孔相機走訪各地，致力於推廣針孔攝影的獨特藝術。在本次工作坊中，管憶華將帶著家長和孩子們一同探索針孔相機的奧祕，並在實作相機的過程中，體驗拍攝與暗房沖印的樂趣，讓每位參加者都能把自己親手製作的針孔相機以及沖印出的照片帶回家，留下美好的暑期回憶。活動詳情可詢攝影中心官網（https://ncpi.ntmofa.gov.tw/index.html）。

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