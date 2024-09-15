【藝術文化】在歐洲看見台灣前輩畫家 駐愛爾蘭代表處展陳澄波的藝術

楊子葆將於展覽期間親自主講6場相關講座。（駐愛爾蘭代表處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕我國駐愛爾蘭代表處與陳澄波基金會合作，將於9月20日推出陳澄波畫展，展出由基金會監製的13幅陳澄波藝術微噴印刷版畫，雖然是複製作品，但這是陳澄波畫作第1次在歐洲正式展出，為此，代表處特別提早把大門變裝成陳澄波名作〈自畫像〉。

「關於大門設計，我們以陳澄波自畫像與他的名言『我是油彩』英譯『I am oil paint』做為雙焦點。」駐愛爾蘭大使楊子葆表示，「I am oil paint」字體由旅愛台灣設計師Yahui Minnock（蘇雅惠）設計，拉長了的義大利體，首尾有刀斧鑿刻的鋒銳感，構想來自敘利亞裔德國藝術家馬爾萬‧卡薩博巴奇的名言：「我全然存在主義式地認為……一幅畫就像一道傷口。」

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特展將於9月20日愛爾蘭文化之夜（Culture Night Ireland）開幕，預計展出的13幅名畫，每幅都深富台灣故事。因此，楊子葆將於展期內親自主講6場相關講座。率先登場的是9月20日，以〈淡水夕照〉（約1935-37）中的帆船、蒸汽船、輪船與燈塔，以及岸邊的閩南式民居、西式淡水禮拜堂與遠景紅毛城，談文化多樣性與台灣向世界的開放。

第2場9月21日適逢「國際和平日」，將以〈戰災—商務印書館側〉（1933）談畫家筆下的戰爭與和平；第3場在10月10日國慶日，陳澄波於1926年10月10日成為台灣人以西洋畫入選日本帝展的第1人。楊子葆將以〈我的家庭〉（1931）談家與國，以及台灣民主化的歷史。第4場11月11日是聯合國氣候變遷研討會的開幕日，將以陳澄波的〈北回歸線地標〉（1933）談環境與氣候變遷。

第5場開始進入2025年，2月2日是陳澄波130歲冥誕，楊子葆將談〈自畫像〉（1928）的時代意義。最後一場則是在3月25日陳澄波逝世紀念日，也是畫展閉幕日，以其最後遺作〈玉山積雪 〉（1947），談畫家與嘉義地景的情感。

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