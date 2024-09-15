【藝週末．藝週影像人物】在時間軸上拉扯的癡人─王奕盛談劇場影像設計

劇場影像設計王奕盛。（記者潘少棠攝）

文／記者董柏廷 圖片提供／王奕盛

眼前的人，將位在工作桌右側的落地簾幕拉上，工作室瞬間被虛掩著的簾幕隔成兩個空間，左側窗格打進來的光線，折射到臉上是微微的陰翳感，彷彿是戲劇表演前，舞台大幕漸漸收定，人物方要登場說話。

大型戶外歌仔音樂劇《1624》劇照。

影像設計不分劇種 只在乎是否能觸動觀眾

繁複與精細、燦爛與華美，是王奕盛影像作品給人的第一印象。與王奕盛設計的影像風格不同，他將辦公空間打點得有條不紊，彩度簡單，除了裝飾的作品海報在案前的置物櫃上一字排開，如鄭宗龍《在路上》、沈昭良的攝影作品等，空間裡的百分之七十是黑白與銀灰，也在他的吐露之間聚起真純的氣質。

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影像設計可以是輔助，可以是主題，若再推敲，其中藏著關於戲劇的詮釋，即便不到評論的程度，也是解讀劇目的初次印象。因此，影像設計毋寧是1座巨大玻璃容器，將所有感官收攝在流動顏彩的調色盤之中。面對設計，王奕盛思考的是不管是站在觀眾體驗的角度思考想給予什麼體感，或是從劇場離開到了戶外，敘事上應該怎麼做才會適切有效？他指出，「不管什麼領域，應該是共通的，譬如，原本在劇場兩個半小時鋪陳的情感，到了戶外變成每半小時播放1次的光雕，什麼角度是最佳觀賞視角？音響要不要比劇場中再大聲一點？會不會因此干擾到居民？『設計』兩個字從來沒改變過，只是改變呈現條件，達到心理預設的目標，呈現一段你想說的話。」

戶外光雕《武營晚點名》。表演工作坊《江／雲．之／間》劇照。

綜觀王奕盛涉及的領域跨度廣闊，從雲門舞集林懷民《行草》、《稻禾》等，與鄭宗龍《十三聲》、《毛月亮》、表演工作坊《江／雲．之／間》、唐美雲歌仔戲團《光華之君》、朱宗慶打擊樂團《木蘭》、國光劇團《狐仙》，乃至戶外光雕《武營晚點名》、大型戶外歌仔音樂劇《1624》等，身為影像創作者需要理解不同的劇種與表演形式各自的內涵，他也不刻意區隔劇種，「我個人在工作上，喜歡把事情攪在一起思考，因此心裡並沒有京劇就該怎麼做，歌仔戲或現代戲劇就該怎麼做的分別，國光劇團《優伶天子》中有句台詞：『戲台之上，能動人者便是真。』戲也一樣，沒有劇種問題，只有能不能觸動觀眾的差別而已。」

雲門舞集《十三聲》劇照。雲門舞集《毛月亮》劇照。

設計影像如總舖師設宴 功夫展現在簡單卻深刻的菜色

王奕盛創造的視覺宇宙裡，靜止的影像畫面總會帶有流動意象，或許是浮雲、落葉、櫻吹雪、霧氣等，精緻美之中充滿動感，不過度炫技，卻也非簡淨到抽象空寂，他拿捏畫面結構的技巧純熟，核心是電影與錄像的手法，電影靠著不同畫面堆砌敘事，每個畫面有遠有近，有快有慢，有時cut in，有時cross fade，有時透過蒙太奇手法剪輯，畫面彼此連結，構成敘事，王奕盛認為劇場影像應也如此，「劇場影像不是工作簡報，如果只是一頁一頁的交代實在可惜。」從觀眾進場到離場，中間的每個畫面都是一種說話，將片段堆砌起來，則是影像設計，為這齣表演傳達的訊息，「很多人以為我在劇場只管處理視覺畫面，其實我永遠在處理時間。這些流動就是希望將觀眾帶在時間軸裡，更像是某種節拍器。」

《臥龍：永遠的彼日》劇照。

王奕盛形容設計影像時，宛如總舖師設宴開席，端出辦桌菜肴，「複雜的通常不好吃，複雜又好吃的五味雜陳，每每又影響到下一道菜的口感，功夫往往是在簡單卻深刻的菜色上展現，而且你又能感受到他配菜的順序與邏輯，以及擺盤與用餐環境，也很像電影《食神》，但我更期待自己能做出無敵海景佛跳牆，也同時能做出黯然銷魂飯，希望能勾出觀眾的某種情緒，產生共鳴。即便落葉、霧氣、雲，甚至一顆月亮，都能有百種情緒。」

資歷完整，經驗豐厚的王奕盛，具備一身影像武功，但他會避免將技巧全然使盡，在自持中學習收斂的心法，他說：「我觀察與判斷的重點很多，從一個視覺怎麼跟舞台空間合作開始，再到視覺本身的構圖、用色、訊息、風格、表現手法、進出時間點、每個畫面的前後關係、進出速度、什麼時候給觀眾喘息等等，都是我重視的元素，當然這些元素加總後的平衡，就是我的基本準則。用武功形容非常貼切，因為我們每個人都在江湖，都在練功。我很喜歡漫畫《風雲》裡面的一個角色『劍聖』，他的『劍二十三』，是以心御劍，是歷經一切練功程序後才有的收斂，也是我渴望達到的境界。」

《Re:江賢二──數位冥想‧江賢二光影沉浸展》展場一隅。

思維在感性與理性間流動 挑戰自己才知道的戰鬥

太陽雙魚、上升處女的王奕盛，自言總在感性與理性思維之間反覆流動，甚至始終處於「冒牌者情結」的矛盾情緒之中，進行唯有自己才知道的戰鬥，但他不諱言創作之所以迷人也源自於此，接受挑戰以及探索未知領域的同時，也開發出新的自己與眼界。他經常承接稍微高過自己能力案子，他戲稱是「越級打怪」，「初期的樂趣是每個製作都是新的挑戰，中期則是進階的挑戰，現在是突破的挑戰。因為不熟悉，多了緊張感，因為不擅長，所以多了新鮮感，但又不是那麼的白紙1張，畢竟多年累積的經驗還是足以支撐某些不確定性，講白話一點，就是心臟很大顆。鑽研某個領域久了，容易落入某些理所當然的套路，所以這些跨界的嘗試，剛好可以調劑身心，挑戰歸零的學習，有活著的感覺，可以成為一種動力。我時常相信這樣的多變，更正確的說法是搖擺，對創作保持著一份誠實，不會落入固定套路中，我信服的還是自己的內心，畢竟自己應該成為那個最難被欺騙的人才對，感性的發想與理性的牽制，都是對我很重要的拉扯。」而這也是創作者們熟悉的作戰姿態──為了突破框架、為了避免自我重複，必要的內在磨耗。

優人神鼓《墨具五色》劇照。

英國學成歸國後，創作至今的王奕盛觀察到台灣的劇場創作者們與外國相較起來，很像柏油路長出的小草，具有適應力強、堅韌、變通性高、創意多元，即便沒那麼精緻，但仍保有島民才有的味道，「我覺得這幾年下來，台灣人真的可以很有自信，多看看別的國家，多看看自己的美，我們很值得擁有自信。」

最後，聊到面對新科技與新媒體發展一日千里，AI與生成藝術迅速崛起的態勢，讓許多創作者產生焦慮感，王奕盛認為更該「誠實」以待，「如果擔憂會被AI取代而焦慮，應該是還沒找到自己相信的事所致。身為人有好多是無法被取代的部分，只要持續往內心挖掘，或是持續問自己為何焦慮，跟焦慮面對面，誠實不逃避，才會有答案。」他眼神堅毅，也像是說給自己聽。

優人神鼓《墨具五色》劇照。

王奕盛小檔案

英國倫敦藝術大學中央聖馬丁藝術暨設計學院新媒體藝術碩士、國立藝術學院（現國立台北藝術大學）劇場設計學系畢業。2001年首度與雲門合作，為《行草》設計投影的書法動畫。2006年起陸續為《風．影》、《聽河》、《屋漏痕》、《稻禾》、《白水》、《微塵》設計影像。2024年以《Re:江賢二──數位冥想．江賢二光影沉浸展》獲美國繆思設計金獎，2022年以優人神鼓《墨具五色》獲世界劇場設計展影像設計首獎，以《武營晚點名──島嶼記憶．光舟劇場》獲法國NDA數位藝術與平面設計銀獎，並以唐美雲歌仔戲團電視影集《孟婆客棧》入圍第57屆金鐘獎最佳視覺特效獎。2017年以雲門2《十三聲》獲世界劇場設計展投影與多媒體設計銀獎，同年獲頒國立台北藝術大學傑出校友。2014年以雲門舞集《稻禾》獲英國明亮騎士劇場影像設計首獎。2013年以雲門舞集《屋漏痕》獲世界劇場設計展互動與新媒體設計銅獎。

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