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【文化．藝術】北藝中心排練現場直擊2.0 體驗表演幕後日常

2024/09/19 05:30

「TPAC排練現場直擊2.0」今年特邀Fatona肥歐娜與Yolanda從舞室文化出發，引領觀眾認識變裝皇后的變裝歷程。（北藝中心提供）「TPAC排練現場直擊2.0」今年特邀Fatona肥歐娜與Yolanda從舞室文化出發，引領觀眾認識變裝皇后的變裝歷程。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的「TPAC排練現場直擊」今年推出2.0升級版，邀請變裝皇后、劇場導演、演員、梳化師、舞者、編舞家於劇場舞台、排練場空間分享演出幕後與排練祕辛，讓觀眾進一步認識藝術家的幕後準備工作。9月22日分3梯次在北藝中心進行。

北藝中心表示，「TPAC排練現場直擊2.0」將帶領觀眾踏上藍盒子、球劇場的舞台，並進入北藝中心11樓的排練場。透過示範及排練片段呈現，讓觀眾初探表演藝術類型的各面向。活動搭配編舞家與舞者於藍盒子實驗劇場的舞台導覽解說，讓觀眾有機會站上舞台，以表演者的角度，感受劇場空間的氛圍與魅力。

今年活動特別邀請甫於6月獲得曼谷變裝藝術節冠軍的Yolanda Mesula，以及擁有豐富變裝及劇場表演經驗的Fatona肥歐娜，從舞室文化（Ballroom Culture）出發，引領觀眾認識變裝皇后的變裝過程，聽到皇后們的私密心聲。

此外，參加的藝術家亦有林恩如、賴思穎、方駿圍、陳濤、陳品蓉、趙欣怡以及徐英祥，讓觀眾有機會探訪表演藝術工作幕後團隊的工作日常，比較實驗劇場及鏡框式舞台的不同，並親身站在舞台上，實際體驗藝術家於舞台上的視角。

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