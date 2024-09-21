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【藝週末．藝週推薦展覽】穿越時空之「窗」─張博傑從新媒體跨域傳統工藝

2024/09/21 05:30

張博傑在歌劇院駐館期間發展出主題式創作研究計畫《Relight+日＿夢＿遊》。（李雨軒攝）張博傑在歌劇院駐館期間發展出主題式創作研究計畫《Relight+日＿夢＿遊》。（李雨軒攝）

文／千北人 圖片提供／張博傑

提到新媒體藝術，通常會聯想到高科技、電腦運算、虛擬實境等關鍵詞，但創作人張博傑卻反璞歸真，在快速的時代裡尋找逐漸消失的窗花、失傳中的鑲嵌玻璃工藝，切入回憶的敘述，傳承手作的溫度和價值。他在台中國家歌劇院擔任駐館藝術家的主題式創作研究計畫《Relight+日＿夢＿遊》，從8月2日至9月29日，共舉辦3個不同的展覽和活動，包含藝文空間留白計畫的文物展、歌劇院凸凸廳的沉浸展，以及台中舊城區的走讀活動。

「我童年時的幸福來自單純的瞬間，只要坐在老家的地板上，感受窗花透進的溫暖陽光，彷彿通往夢想世界的門。」苗栗頭份出生的張博傑，老家是中山路上著名的建成冰菓室，1977年開業至今，招牌雜冰是不少人從小到大的回憶。張博傑說，店內所有的剉冰配料都不是批來的，從採買、處理食材、熬煮都自己包辦，因此從小就對於這種自己發想、自己做的傳統工作內容感到非常踏實。

以工藝品牌串連設計及藝術創作

張博傑念大學時是建築系，曾接觸過木工、金工、陶藝等，研究所轉向新媒體創作，作品《地圖詩歌系列／台北》入選2014年台北美術獎，探討Google導航科技化地圖與身體間的關係；獲選國美館2014數位藝術創作案的影像裝置創作《張淑芬》，以陳舊的家庭照片投影在飄動的紗網上，產生時間的流逝感；參與國美館2017數位藝術策展案作品《眾人詩》，用Google搜尋關鍵字編纂成一部集體書寫的「詩集」。

張博傑作品《張婌芬》。張博傑作品《張婌芬》。張博傑作品《眾人詩》。張博傑作品《眾人詩》。

張博傑回憶，做新媒體藝術的時候，總覺得都用電腦在創作，思考路徑從頭腦到電腦中結束，好像少一些真實的手感，「在國美館佈展的空檔，常會散步到鄰近的忠信市場，去感受生猛的生命力。」2016年因為想做一個玻璃光學裝置，他找老師傅學鑲嵌玻璃的技法，將玻璃片透過切割、打磨、焊接的方式冷加工，意外發現重複勞動的過程可以讓腦袋徹底放空，是一個自我療癒的過程。

《Relight+遊》帶領參加者在台中舊城區進行穿越時空之旅。（林峻永攝）《Relight+遊》帶領參加者在台中舊城區進行穿越時空之旅。（林峻永攝）

「燈是我送給自己的禮物！」2018年張博傑成立「真真鑲嵌玻璃研究所」，以純手工製作燈器，用工藝品牌串連設計跟藝術創作。張博傑說，當代藝術比較偏向哲學性的表現，很難讓大眾輕易的理解；但燈器大家都知道，都會覺得很漂亮、想走近看，也會引發觀眾很多問題：鑲嵌玻璃工藝為什麼消失了？玻璃窗花怎麼不見了？

張博傑成立「真真鑲嵌玻璃研究所」，以純手工製作燈器。（千北人攝）張博傑成立「真真鑲嵌玻璃研究所」，以純手工製作燈器。（千北人攝）

壓花玻璃技術源自英國，1838年首創熱壓玻璃花紋專利，張博傑說，當時的平板玻璃技術還無法達到非常透明、沒有氣泡、沒有痕跡，壓花技術讓玻璃可以透光又保護隱私，非常好用，1886到1950年由英、美工業化生產後外銷到全世界，成為主流；1950到1980年代台灣玻璃公司開始大量代工出口壓花玻璃，後來隨著鋁門、氣密窗盛行而沒落，曾走遍大街小巷的「修理紗窗、紗門、換玻璃」修玻璃車也逐漸消失中。

《Relight+遊》有如時空的旅程

原名「Morisco Glass」的海棠花玻璃在1930年出現，是台灣人對傳統窗花玻璃最普遍的印象。《Relight+遊》走讀活動是一趟時空的旅程，起源於張博傑在歌劇院駐館期間，為了尋找「海棠花」，經常在台中老城區遊走，一走就是4、5小時，最後來到了舊城區最後的原生聚落「東勢子」。

張博傑在歌劇院駐館期間，經常在台中老城區遊走田調。（黃于馨攝）張博傑在歌劇院駐館期間，經常在台中老城區遊走田調。（黃于馨攝）

張博傑說，東勢子從清代開始形成聚落，日治時期因地勢高、水質好，規畫成水源地，在區內建置水井、水質檢驗所、水塔等供水設施，甚至還闢建了台中第1座游泳池，東勢子也受到都市計畫限制而保留了原本的樣貌，「因為不能改建，這裡的時間像完全停止一樣。」

接著走到1903年啟用的台中公園、1917年啟用的新富町市場（現第二市場），還有1933年由日本人吉田熊吉興建、如今成為歷史建物的「蔡內科」。張博傑說，「蔡內科」的蔡惠郎醫師和藝術家顏水龍是好友，曾共同創辦「新手工藝品展」，和他從藝術轉向傳統工藝的理念很像，屋中還有罕見的「Mallocene」花紋玻璃。

張博傑作品《地圖詩歌系列／台北》。張博傑作品《地圖詩歌系列／台北》。

除了在街上漫遊，張博傑也希望造訪尋常百姓家，將在地故事也納入展覽中，去年的《Relight+ STORY》工作坊中，邀請民眾帶來「回憶的物件」，分享它對人生的意義，並用鑲嵌玻璃技法做成一個飾品。有參與者帶來了項鍊和佛珠，說從小以為自己是天主教的，但921地震天搖地動時，發現口中念的是「阿彌陀佛」，帶著婆婆送的項鍊和一串佛珠，她和2個孩子平安逃生。

「回憶的投稿」蒐集家族合影背景中有窗花的照片，圖為老家已成為快速道路的對比照。（千北人攝）「回憶的投稿」蒐集家族合影背景中有窗花的照片，圖為老家已成為快速道路的對比照。（千北人攝）

「回憶的投稿」蒐集家族合影背景中有窗花的照片，老家在沙鹿星河路的陳淑薇帶著張博傑回到拍照處，拍下老家已成為快速道路的對比照。她在這個家從出生住到17歲，經常在街坊串門子，哪一家有幾個人、廚房在哪裡，統統都知道；現在她成為一名居家托育服務中心督導，輔導保母、保障孩子們的安全。

未來持續探索各種可能性

《Relight+日》以文物展的形式，在日常老宅改建的留白計畫中，展示這些回憶和故事。張博傑說，希望觀眾先從建築中的磨石子地板、鐵窗花等感受到空間的「舊」，彷彿一個跨越時空的窗口，再透過觀看物件與聆聽訪談語音，進入這31位台中人的故事中，也回想自己的人生切片，什麼是我們懷念的？什麼是遺憾？反照每位觀眾的生命經驗。

《Relight+夢》以鑲嵌玻璃燈打造互動裝置。（李雨軒攝）《Relight+夢》以鑲嵌玻璃燈打造互動裝置。（李雨軒攝）

然後是劇場體驗。將在歌劇院凸凸廳舉辦的沉浸展《Relight+夢》，用聲音、影像、互動裝置呈現。聲音共創許雁婷在2020年開始和張博傑一起尋找玻璃的聲音，將黑膠唱片尺寸的窗花玻璃放到唱盤上去播，發現每種花紋的聲音都不同，如海棠花像海浪或氣流、十字紋像電波或雜訊。他們將這些聲音變成曲子、專輯、甚至數位發行，《光音》（Relight+MUSIC）在日本富山國際玻璃展獲得銀賞。

張博傑將黑膠唱片尺寸的窗花玻璃放到唱盤上去播，發現每種花紋的聲音都不同。（千北人攝）張博傑將黑膠唱片尺寸的窗花玻璃放到唱盤上去播，發現每種花紋的聲音都不同。（千北人攝）

影像共創黃偉軒打造時間的結晶體，以經常用來測量古蹟的點雲系統，掃描「回憶的投稿」故事場景、走讀經過的老街區、不同窗花的表面等，像是數位孿生一樣，投放到凸凸廳不規則的多投影空間裡，讓觀眾遊走沉浸其中，體驗時光的流動。裝置共創雜波則將32盞鑲嵌玻璃燈串連成，只要觀眾對麥克風講話，鎢絲燈泡就會以燈光閃動的方式，組成一個專屬於你的光之雕塑。

《Relight+夢》在歌劇院凸凸廳舉辦。（李雨軒攝）《Relight+夢》在歌劇院凸凸廳舉辦。（李雨軒攝）

明年，張博傑將繼續跟著鑲嵌玻璃和窗花的脈絡走，把時間軸再往前拉，去京都尋找不同的花紋，甚至到歐洲，希望結合當地的歷史和工藝，進行交流和展示。他說，「再來會想發問的是味道，玻璃沒有氣味，但早期窗框用的檜木、肖楠、樟木等，都是氣味的線索，可以持續探索各種可能性。」

張博傑小檔案

實踐大學建築學系學士、台北藝術大學新媒體學系碩士。作品《地圖詩歌系列／台北》獲得2013全國美展新媒體藝術類金獎、入選2014年台北美術獎。影像裝置創作《張淑芬》獲選國美館2014數位藝術創作案。作品《眾人詩》參與國美館2017數位藝術策展案。2018年成立「真真鑲嵌玻璃研究所」。2021年與聲音藝術家許雁婷合作，以《光音》（Relight+MUSIC）獲得日本富山國際藝術大展銀賞。2023～2024台中國家歌劇院駐館藝術家。

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