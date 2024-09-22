【藝週末．藝週推薦展覽】科藝福爾摩沙─走進新媒體藝術的無限想像

8K超高畫質投影讓現場觀眾看到極為細緻的影像。

文．攝影／記者凌美雪

科技藝術擴大了人們觀看世界的方法與路徑，原本VR頭顯帶人進入現實很難或不可能到達的地方時，已讓人非常驚奇；緊接著，不必戴頭顯的裸視沉浸式體驗出現了，讓人如同身歷其境般，直接置身夢幻異境中；然後，AI出現了，告訴人們，它可以集眾人的智慧，得出一個眾人共同的想像，甚至意想不到的故事。

可能有比美麗更燦爛的情境，或在不可能的時空看到想望的人事物，或者站在原地就能穿越時空，可以瞻前、顧後，甚至到達不知道究竟是在上、下、左、右、前、後的地方，這就是科技藝術的魅力。

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但通常，除需要藝術創作者投入衣帶漸寬終不悔的學習力、毅力與想像力，還需要科技團隊強力的科技與設備支援，才能帶觀眾走進這個被泛稱為元宇宙的奇妙旅程。在中正紀念堂1樓穿廊展出中的「科藝福爾摩沙」新媒體藝術展，帶人們從台灣出發，探索科技藝術的無限想像，展期至11月10日。

中正紀念堂一樓穿廊展出「科藝福爾摩沙」新媒體藝術展。

做為台北市最指標性的觀光景點之一，中正紀念堂每天都有國內外觀光客進進出出，1樓穿廊是必經之地，也常見各式各樣的展覽，多數是比較輕簡的展出形式與媒材。但這段時間，若從愛國東路的門進入穿廊，就會看到一個6公尺高的大螢幕，像一堵牆，把穿廊隔成兩邊。螢幕牆隨時可見炫目的影像畫面，有時兼有震撼的音樂與聲響，讓人不自覺駐足觀賞。

被這個超大型投影牆隔出的半邊穿廊，就是「科藝福爾摩沙」新媒體藝術展。文化部與數位發展部跨部會合作，共同推動前瞻計畫「文化科技5G創新垂直應用場域建構及營運計畫」，中正紀念堂於去年完成5G專網佈建，「科藝福爾摩沙」就是為此特別規畫的展覽，引人聚焦的大螢幕牆，以中華電信提供的5G技術結合台達電8K超高畫質投影，於開館時間輪播3件科藝作品，讓人隨時駐足觀賞。

這個展覽匯集了台灣優秀的新媒體藝術家與科技藝術創新團體，共展出18件作品。高牆輪播的3件作品，則包括由黃心健、張文杰、蔣榮宗和張逸軍共同創作、首度發表的《想嚮》，透過融合舞蹈和高科技的互動藝術表現形式，探索全球衝突對個體和集體意識的影響；曹筱玥以馬祖生態為背景的淒美故事《藍眼淚》；以及曾獲第74屆威尼斯影展虛擬實境最佳體驗大獎，由美國傳奇音樂家蘿瑞‧安德森及黃心健共同創作的《沙中房間》。

曹筱玥以馬祖為創作靈感的《藍眼淚》，預示地球生態的哀愁。

其中，全新創作的《想嚮》，在中正紀念堂首演後，隨即遠赴奧地利林茲電子藝術節展演。這是一件先演後展的作品，台灣版在展覽開幕日於中正紀念堂現場演出，身穿XSENS動作捕捉服的張逸軍為主要表演者，透過5G連線技術運用，匯整分散全球各地的15位表演者的即時演出，他們的喜怒哀樂表情被手機辨識，心跳被感測，並即時透過5G傳到台灣的表演現場，轉化為數據人形的不同舞姿動作，演出搭配由約翰藍儂John Lennon〈Imagine〉為靈感的音樂，使視覺與聽覺都十分動人。

《想嚮》是一件先演後展的作品，開幕的15分鐘演出影片，每天在展場播放。

那麼，所謂5G與8K，代表什麼意義呢？黃心健說，5G連線是克服異地共演「時間差」的關鍵，讓數據的傳送更即時同步；至於8K超高畫質投影，簡單說，就是讓6公尺高的大牆，呈現相當於16個高清解析度的畫面，讓現場觀眾看到極為細緻的影像。

除了大型螢幕牆的3件輪播作品之外，還有其他作品分置展場兩邊，有的可以「裸視」直接觀賞，有的是以AI生成的影像動畫；有的穿戴VR頭盔就可感覺身歷其境；有的戴上耳機可以聽見動人的故事；有的手舞足蹈便可見自己正與螢幕畫面互動；有的拿出自己的手機掃一下QRCode，就可製造驚奇。若是對科技藝術不是很了解的觀眾，這個展覽可說是全方位體驗的機會，每個週末假期也有專人導覽。

頭顯在科技藝術領域裡使用相當普遍。

精選推薦作品

◆《花獻台灣》

作者：5G應用整合測試實驗室

形式：AI影像辨識結合LED沉浸式互動

台灣擁有豐富的自然資源，四季都有繁花可賞，創作團隊選出代表春暖的雪白油桐花、如夏日般明艷多彩的繡球花、秋風颯爽中盛開的菊花，以及寒冬綻放的粉嫩梅花，象徵福爾摩沙四季各自別緻的花卉，應用數位技術與5G通訊，推出「創新型態數位賞花方案」。

觀眾只要在展覽現場拿出手機掃描QRCode，進入體驗頁面，就可點選自己想欣賞的季節花卉，也可同時點選，打破季節框架，讓不同花季的花卉同時呈現。此外，體驗者還能「與光和花的小精靈嬉戲」，只要站到地面上指定互動辨識的範圍內，揮動雙手，就可看到光粒子形成光的路徑，手勢比1，靠近手指位置的花苞就會綻放，不僅可體驗置身花海的繽紛美麗，還可選擇自己喜愛的賞花模式。

《花獻台灣》《花獻台灣》

◆中正紀念堂版《艾索羅夫星球紀事》

作者：黃心健、游俊彥

形式：AR＋Video

時長：5分鐘30秒

艾索羅夫（ASOMROF）命名源自台灣的美稱「福爾摩沙FORMOSA」，將先民渡台開墾的歷史，轉化成星際拓荒的科幻奇譚，以客家族群和其傳統文化、神話故事為主軸，創想文本與美術內容，包括「艾索羅夫星人」的形象。

這個作品結合即時動態捕捉、AI人工智慧與5G傳輸等多種技術，突破傳統空間限制，建構沉浸式的異地共演平台與虛實劇場。簡單說，就是觀眾先以手機掃描QRCode，安裝主程式APP後，點選中正紀念堂選項，再進入「ASOMROF」的世界，就可以透過手機進行AR互動，比如走到戶外，拍攝有「艾索羅夫星人」降臨中正紀念堂的畫面。

中正紀念堂版《艾索羅夫星球紀事》

◆《望鄉三態》

作者：黃心健、張文杰、財團法人郭雪湖基金會

形式：VR

時長：8分鐘30秒

這件作品原來是為郭雪湖特展而作。郭雪湖是台灣最重要的前輩膠彩畫家，晚年移居美國，但他因懷念童年時期大稻埕黃金歲月所繪的作品，後來件件成為經典。

黃心健和張文杰將郭雪湖的3件經典畫作〈赤崁樓暮色〉、〈淡江泊舟〉、〈南街殷賑〉打造成動態的虛擬場景，成為VR三聯作《心思》、《眼凝》、《神往》，做出各種時空的體驗互動。藉科技重探郭雪湖的美學精神，同時，也讓觀賞者有機會體驗走入郭雪湖那個大稻埕時代。

《望鄉三態》《望鄉三態》

◆《CiCi與ViVi的對話》

作者：林依蒨

形式：AI Video

時長：5分鐘

什麼是AI時尚？從歷史記載中，人們產生對各種不同時代流行服飾的想像，各種照片與畫作中的服飾，可讓想像更具體，這些資訊都變成數據供AI參考使用後，AI就可以秀出各式各樣不同的設計。

因此，設計師林依蒨展開一場用人工智慧生成內容（AIGC）與3D建模所打造的虛擬服裝秀，讓現實中未曾相遇的東西方女王CiCi（慈禧太后）與ViVi（維多利亞女王）開啟對話。林依蒨運用數位科技設計女王們的形象、服裝、場景等細節，同時在虛擬空間中，穿插服裝趣聞冷知識和不同文化的看法，讓科技與歷史對話、身體與服裝對話，以及東西方女性對話，帶領大家探索虛擬時尚的各種可能性。

《CiCi與ViVi的對話》《CiCi與ViVi的對話》

◆《米龍360》

作者：薛佑廷

形式：螢幕＋VR

客家祭祀祈福古禮中有所謂「米龍」，是以白米排出土地龍神的傳統習俗。藝術家將白米龍延伸為體感互動與虛擬實境的作品，以數位動態粒子取代白米，VR 360虛擬空間取代科儀道壇。觀眾只要揮舞VR手把，就可指揮米龍舞動，扣動板機打散米龍，米龍會再慢慢回復聚集，象徵節慶信仰的生生不息。

《米龍360》

◆《失身記》

作者：黃心健

形式：8K投影＋VR

時長：30分鐘

《失身記》從黃心健童年時的記憶出發，描繪台灣戒嚴時期的社會氛圍，是一場超現實虛擬實境體驗。故事描述政治犯老者在獄中孤獨死去，成為孤魂野鬼，墮入冥界。透過老人的眼睛，常民精神文明與自然交織成豐富的精神世界。然而，一股數位力量開始腐化精神世界，將人類形體與記憶約化成簡單幾何形狀，以方便科技的記錄與控制。

《失身記》

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