【藝週末．藝週推薦展覽】威尼斯雙年展台灣館 日常戰爭

台灣館在聖馬可廣場與大運河旁的普里奇歐尼宮（右2棟）登場。

文．攝影／記者凌美雪

「 威尼斯藝術雙年展」（Venice Biennale）4月開展，預計展出至11月24日。台灣館一如以往，在繁華熱鬧的聖馬可廣場與大運河旁的普里奇歐尼宮登場，呼應大會策展主題「處處都是外人」，台灣館策展人陳暢策畫「袁廣鳴：日常戰爭」，反映一個藝術家在台灣面對戰爭與和平，恐懼與勇氣並存的現實。

陳暢表示：「這是社會劇烈動盪之中，袁廣鳴講述縈繞在他生活中恆久不變的凶險。該展覽交織著藝術家的焦慮和希望，喚起對於家和棲居概念的追尋──一個和平、安全而自由的所在。」

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台灣館策展人陳暢。台灣館代表藝術家袁廣鳴。

開幕至今，獲多家全球知名的藝文媒體列為本屆必看展館之一，如美國《藝術新聞》評：「袁廣鳴的作品〈日常戰爭〉有力地概括了我們所處時代的動盪不安。」；德國《artnet》藝術平台則評價：「展覽以當前亞洲、乃至全球的大規模軍事衝突和地緣政治為背景，其講述的不僅是袁廣鳴的故事，同時也是台灣的故事。」

普里奇歐尼宮外懸掛台灣館海報，路上遊人如織。

威雙台灣館小檔案：普里奇歐尼宮固定進駐的外人

◆台灣參展歷史

威尼斯藝術雙年展自1895年創立，是最早創立的國際雙年展，1995年台北市立美術館首度以國家館（National Pavilions）名義參展，後因中國施壓，台灣館於2003年遭移出國家館名單，改列為平行展（Collateral Events）。

◆台灣館所在普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）

在威尼斯市中心聖馬可廣場鄰近大運河處的總督宮（Palazzo Ducale），曾是威尼斯統治者的官邸與法庭，隔著運河由嘆息橋相連的新監獄普里奇歐尼宮，於1614年落成；19世紀義大利統一後，總督宮與普宮都成為政府認證的古蹟。普宮由威尼斯藝術家協會（Circolo Artistico di Venezia）管理。

◆普宮的主人與外人

因位於嘆息橋旁觀光客必經之地，台灣館自1995年選址在普宮至今，從未轉換場地。藝術家協會委請義大利軍官退休的Salvatore管理普宮多年，大家暱稱他「宮主」，在普宮沒有人敢說他是「外人」。在眾多租借普宮的國際團隊中，Salvatore對台灣最友善，有時候還會親自煮咖啡給台灣館的工作人員喝，頗有當「自己人」的親切；沒想到Salvatore竟在2020年底因疫情病故，而新的「宮主」，似乎還在跟疫後重啟交流的國際「外人」們培養感情。

第1展間通往第2展間的牆面上，〈在我們的遠方是什麼？〉巧妙銜接了家與公共場域的氛圍。由第2展間的〈棲居如詩〉延展到第3 展間的〈日常戰爭〉，家與棲居糾結的多重性，彷彿有隱藏的外力，使空間中瀰漫著無從化解的不安。（北美館提供）雖然展間各自獨立，但也讓作品互為參照，圖為第4展間的〈預言〉，可看到並聽到第1展間的影片與聲音。（北美館提供）

從日常演習到日常戰爭

◆日常演習 Everyday Maneuver

2018，單頻道錄像，5分57秒

這是還沒進到展場就可先「聽」見的作品，台灣館位於古老的普宮2樓，超過400年歷史的古蹟建築外觀依舊典麗，但畢竟昔日曾是監獄，通往2樓的階梯略顯狹窄、迂迴又不平整，如果剛好碰到〈日常演習〉開始播放，拾級上階梯時就可聽到防空演習的警報聲。

這對台灣人或許習以為常，對大部分國家的人們則是早就沒有防空演習，但從烏俄戰爭、以巴衝突到台海危機，空襲警報的聲音特別讓人驚心。袁廣鳴在某一次萬安演習的半小時間，以5架空拍機同時在台北市區5條主要道路中間的正上方，以直線略微俯瞰的鏡頭拍攝，畫面猶如掃描，像是一種監控式的凝視。原本車水馬龍的市區，成為空城，超現實般的奇觀，來自於台灣的演習日常。

日常演習 Everyday Maneuver

◆佔領第561小時 The 561st Hour of Occupation

2014，單頻道錄像，5分56秒

同樣是在第1展間的同一個大螢幕上，與〈日常演習〉輪流播放。〈佔領第561小時〉記錄了台灣史上第1次學生佔領立法院長達585小時，這是發生在2014年春天的太陽花運動，政府的最高立法機構成為公民不服從的臨時居所。袁廣鳴說，立法院撤場前3天，學生問他可否幫忙拍一些藝術性的影像供〈島嶼天光〉MV使用？當初這些學生佔領立法院是為尋求更好的明日及未來，將近1個月時間，裡面成了他們臨時的棲居之所，但外面圍著一圈一圈的警力。

影片所有焦點或透視的消失點聚集在前方主席台及後面的國父遺像，遺像下標明著佔領時數。藝術家將〈國歌〉播放速度放慢一半，使議場頓時轉變為教堂，「瀰漫神聖且犧牲奉獻的氛圍。」誠如策展人陳暢所說，「當政府屬於台灣的人民，立法院便是他們的殿堂和庇護所，否則，就是他們犧牲和被奴役的監牢。」太陽花運動10年後的今天，對這些話是不是仍有無比的認同？

佔領第561小時 The 561st Hour of Occupation

◆在我們的遠方是什麼？ What Lies Beyond Us?

2024，鉛筆、紙本，30×43cm

在第1展間牆面上還可見到1張小小的素描作品，袁廣鳴說，靈感來自1張黑白歷史照片，畫面可見16張類似木製的沙灘椅，整齊放置在地平面上，坐滿了看似戴著沙灘墨鏡的男人，坐姿輕鬆地望著遠方，但「遠方是什麼？」從畫面看不到。因為照片記錄的，是美國高階軍官們於1951年觀看第1次原子彈試爆的場景，他們戴著防止核爆強光的護目鏡，而照片未顯示的遠方，是一個即將要放射出充滿毀滅性的「強光」，與影像中輕鬆休閒的意象，形成了強烈又諷刺的對比。

這件作品懸掛在通往第2展間的牆面上，與〈日常演習〉及〈佔領第561小時〉對照，頗有「戰爭與危險其實離人不遠」的意味，而展間現場也實際擺設了海灘椅，讓參觀者坐下來好好觀看。

在我們的遠方是什麼？ What Lies Beyond Us?（北美館提供）

◆棲居如詩 Dwelling

2014，單頻道錄像，5分00秒

第2展間布置得像個客廳，沙發與落地燈帶著中產階級品味的安適靜謐，眼前的大螢幕上放映的也是相同的客廳景象，但坐在沙發上靜靜觀看時，卻偶爾可聽到第1展間傳來的空襲警報聲，彷彿歲月靜好裡潛藏著不安。而影像中的客廳，冷不防地在觀者眼前轟然炸裂，突顯了原來的美好隨時可能破滅。

〈棲居如詩〉運用戲劇性的擬造與摧毀，提出一個何以為家的質疑，微觀表現對生命的不安預警與憂懼感受，並回應當前台灣隱藏的諸多不確定的變貌及危機，以及那些在威脅不安下棲居的處境。因為日常過於安適，不免懷疑眼前美好恰似虛幻泡影，又因恐懼無所不在，更加渴望如詩般地棲居的明日。

棲居如詩 Dwelling

◆日常戰爭 Everyday War

2024，單頻道錄像，10分33秒

轉進第3展間，就是與展覽同名的新作〈日常戰爭〉，影片延續於日常之中指涉充滿變數的不穩定性，袁廣鳴在工作室搭設了一個1：1的男性單身房間模型，左邊1張單人床，中間是沙發、桌子，然後是右邊靠窗的電視機，隱約可聽到彷彿播放著電玩的戰爭遊戲，後方靠牆的書架上有1個魚缸，房間風扇轉動吹著，桌上1杯咖啡，一切像極生活的日常，但不見主人。

袁廣鳴使用自己研發的技術，讓鏡頭像是掃描機式的直線前後移動、掃描著這整個居家的空間。突然，一個玻璃破碎的聲音及火光，不僅窗戶玻璃陸續被炸破，室內物件也一一被擊毀，似乎是有著看不見的幽靈戰機，將整個房子破壞成戰後般的廢墟；但在鏡頭持續直線穩定地來回移動中，廢墟般的房子卻又慢慢回復到最初平靜的原貌。「日常戰爭」呈現一個荒謬的現實，除試圖隱喻台灣目前生存狀態下的隱憂及威脅，也進入到所謂的「日常中的戰爭」及「戰爭的日常化」。

日常戰爭 Everyday War

◆預言 Prophecy

2014，動力裝置，182×87×77cm

最後一個展間最小，擺放著1張6人座長方形餐桌，白色餐具、高腳杯與蠟燭，造型吊燈在古典挑高空間的天花板映照出美麗的光影，紅色窗簾幽微閃現著窗外的陽光，一切看似溫馨美好，但每隔一段時間就會發出重擊聲，伴隨著桌面的震動，又聽到餐具、酒杯等互相碰撞發出的聲響，直覺像神祕的「地震」，但也像有看不見的人憤怒拍桌。總之，就是平靜生活中隨時可能發生的驚嚇，卻無法預料下一個驚嚇何時發生。

預言 Prophecy

◆扁平世界 Flat World

2024，單頻道錄像，10分00秒

〈扁平世界〉影像呈現不斷飛嘯往前、筆直道路的景像，從道路、兩旁建築物、風景及路標文字等，可發現鏡頭所經似乎是從既熟悉，但又陌生的市區、鄉間、海邊及高山，然後到不知名卻又非常類似的道路景象。影像內容全部來自Google街景，以台灣代表性的街景開始，再利用AI配合大量人力，在世界上搜尋相關類似的街景串連起來，創建出一個動態超時空縮時的道路序列影像，形成一個不斷往前的迴圈風景。

但可以發現，似乎越落後或高度管控的地方，Google街景服務越不發達，因為它背後的系統聚集了科技、權力、全球化、資本主義，甚至軍事在內。進入Google地圖的街景服務時，會產生雖遠猶近感，可以從北極直接跳到南極，使〈扁平世界〉如同網路運算的新公路電影，不需要親自上路，就可無縫接軌橫跨全世界，但實體距離感消失了，只剩千篇一律的雷同感。

扁平世界 Flat World

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