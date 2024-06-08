【藝週末．國際藝聞】輕井澤安東美術館展 藤田嗣治巴黎畫派的時代1918～1928年

藤田嗣治1924年絹本作品〈頑童戲犬〉。（輕井澤安東美術館提供）

文／林昱晴

幼時臨摹葛飾北齋、溪齋英泉等浮世繪名家版畫的經歷，啟蒙了藤田嗣治（Léonard Tsuguharu Foujita，1886-1968）的美學視野。他在中學時期的水彩作品獲選於1900年的巴黎萬國博覽會展出，而後師從「日本近代油畫之父」黑田清輝學習油畫，於1920年法國秋季藝術沙龍一舉成名，成為「巴黎畫派」的代表人物，與畢卡索、莫迪里亞尼、夏卡爾等人齊名。藤田嗣治的油畫作品注入了東洋審美的感知氛圍，以浮世繪肉筆的技法勾勒輪廓，並以暈染的設色技巧營造出薄透的質感。藤田嗣治作品〈生日饗宴〉於2018年倫敦邦瀚斯拍賣以逾700萬英鎊成交，締造其作品的交易紀錄。

日本企業家安東泰志伉儷以其收藏的約180件藤田嗣治作品，在2022年10月創立了輕井澤安東美術館。即日起至7月23日舉辦的「藤田嗣治巴黎畫派的時代1918～1928年」展覽，呈現藝術家1910和1920年代的早期創作，探索其1913年移居巴黎到發展出「乳白膚色」原創風格的藝術生涯。輕井澤安東美術館近期購藏的1918年作品〈兩個女孩〉，可視為藤田嗣治摸索「乳白膚色」與「乳白底色」即將成功的代表之作；1924年絹本作品〈頑童戲犬〉，則結合了日本浮世繪的精細線條與西方古典油畫中天使嬉戲姿態的描繪。

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藤田嗣治1918年作品〈兩個女孩〉。（輕井澤安東美術館提供）

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