【藝週末．寰宇散步】傳統中窺新意──尋隈研吾東京建築美學

文．攝影／谷為陵

有人說「建築是一座城市的表情」，隈研吾（Kuma Kengo，1954-）做為日本近代建築師代表人物之一，所設計的建築作品橫跨全球超過40多個國家，不僅曾獲得各種建築大獎，2021年時更名列《時代雜誌》「百大最具影響力人物」（Time 100: Most Influential People）中「創新者」（Innovators）榜單上。其實，在他的作品中不只創新，也經常發現古意，看得出他對傳統的珍視，無論技術、設計或環境，在尊重自然的大原則下，以在地文化做為基礎發展出的創新風格，既能保有文化傳承的美意，亦帶有流行之美感。

隈研吾是台灣人最熟悉的日本建築師之一，擅長使用木板、竹子、玻璃、石頭等天然建材，結合自然界的陽光、樹林、水等元素，建造出外表看似柔弱卻耐震、且充滿溫潤光芒的「負建築」。在環境與建築的關係上，他所追求的並非求勝比高、搶著當主角或世界第一的高大建築物，反而願意退居配角、不介意做為整體環境中的背景。他的終極目標是創造與當地環境和文化融合的建築，且符合親和、人性化的設計。在他心目中，最能讓人具有安全感的建築是半穴居的型式，不太突出、不破壞山形、隱藏於地下、由樹林包圍保護著、摸得到土地與木材的環境，才是最理想的建築。也難怪在他的作品中，即便不是百分百傳統木造房舍，也能在他巧手安排下，將木作技術發揮極致，並透過木頭展現出空間的詩意與魔法，成為作品辨識度極高的建築師。

請繼續往下閱讀...

在東京這座人口將近1400萬的首善之都裡，存在不少隈研吾的作品，從遊客中心、咖啡館、鳳梨酥店，到神社、甚至奧運比賽體育場地，處處可見大師設計。他獨特的美學手法，為人津津樂道，不但替東京生活增添品味，同時也豐富這座大都市的表情。

新國立競技場

隈研吾1954年出生於東京西南方的衛星城神奈川縣。1964年東京首次舉辦奧運時，是由建築師丹下健三（1987年普利茲克獎得主）設計國立代代木競技場。當時才10歲的隈研吾，曾在電視上聽到丹下健三解說設計構想，親自到代代木參觀後，對於丹下健三為了讓建築與選手間擁有一體感，採用「懸吊式」設計所產生的形狀與內部無柱空間，感到印象深刻，便立志將來要成為一名建築師。

將近一甲子時間過去，2020年東京第2次申辦奧運時，隈研吾已如願成為國際知名建築師，他以世界上最古老的木造建築之一、同時也是日本首座世界文化遺產—奈良法隆寺裡的五重塔為靈感，發想出「生命之樹」（Living Tree）設計圖稿，成功拿下「新國立競技場」標案。這座採用日本全國47個都道府縣提供之木材，以原木與鋼材打造出360度圓形環繞屋頂的競技場，強調「樹木與綠意」，場館由充滿植栽的露台包圍，為了不依賴空調，根據風向數據，採用自然通風系統，達到冬暖夏涼的效果，並刻意降低看台高度，讓場館在整體環境中更為低調，且與附近明治神宮外苑的綠色森林融為一體。

隈研吾的新國立競技場靈感來自奈良法隆寺。新國立競技場由充滿植栽的露台包圍，強調「樹木與綠意」。

鳳梨酥旗艦店

大型建築讓人仰望，小型作品讓人親近。台灣鳳梨酥品牌2013年請隈研吾於南青山打造一間3層樓的旗艦店，有如織錦般縱橫交錯的格柵，外觀刺刺地看起來很像鳳梨予人的感覺。隈研吾以日本傳統木造建築技法，利用卡榫組合、不使用釘子，透過熟練工匠技藝，將單獨構件一個個立體組裝成為大型作品，由於難度頗高，被稱為「地獄組裝」。一根又一根橫切面約6公分×6公分的細木條，有如樹枝般集合而成的一座森林。白天當陽光灑落在這些細密交叉的木頭縫隙時，營造出彷彿森林裡才會有的光影變化；夕陽西下後，整棟建築又會像燈籠般，在暗夜裡發出光芒。

隈研吾於南青山打造一間鳳梨酥旗艦店。雖非木造房舍，隈研吾仍將木作技術發揮極致。

連鎖咖啡館旗艦店

另一棟被廣為討論的建築，是2019年隈研吾在東京高級住宅區中目黑與目黑川河畔三角窗位置，替知名連鎖咖啡館打造出一間被認為是東京「賞櫻名所」的旗艦店。它的3樓露台，透過玻璃窗連接目黑川河畔的櫻花美景，猶如日式住宅中的緣側，職人手工椅與視野無阻礙的玻璃圍牆設計，都讓訪客能舒適地一邊喝咖啡、一邊欣賞目黑川的櫻花樹。每當櫻花季來臨時一位難求，即便沒有櫻花粉嫩迷人的身影，綠意盎然的樹梢亦甚為怡人，成為咖啡館最大賣點。

隈研吾在目黑川河畔打造出一間「賞櫻名所」。猶如日式住宅的緣側，玻璃圍牆設計讓美景零距離。隈研吾將日本傳統摺紙藝術融入天花板設計。

淺草文化觀光中心

淺草是東京非常傳統的區域，淺草寺亦是遊客必訪的景點，由隈研吾設計的東京淺草文化觀光中心就位於淺草寺雷門正對面。這棟建築從外觀看上去，並非每層樓皆一致的結構，反而更像是由8間小房子堆疊在一起所構成，像是在有限的空間內往上延伸。

外觀整體以木材包覆，內部用杉木裝潢，每一層樓有各自的機能，樓下是提供旅遊資訊的遊客中心，頂樓有景觀咖啡廳及免費的展望台，往前方可看到淺草寺完整布局，包含從雷門到淺草寺，以及中間那條熱鬧的仲見世商店街，往右側望去，則是東京地標晴空塔與知名啤酒總部。

隈研吾採慣用手法，將外觀的木材以縱向方式排列，透過如此安排，賦予建築物一種纖細感與透明感。這種縱向百葉窗的設計還能夠透過濾光線，使建築物達到節能效果，減低地球的負擔。雖說東京淺草文化觀光中心是一棟現代建築物，一旦步入其中，仍有種宛如置身傳統木建築的安逸感。8樓屋頂的天花板向外延伸的方式，亦與木造建築無異。在這棟大樓內，就算往高樓層走，依舊帶給人有如身處平地的安心感。

淺草文化觀光中心像是8間小房子堆疊在一起。淺草文化觀光中心內部用杉木裝潢。頂樓展望台可看見東京地標晴空塔。

赤城神社

除了公共建築與商業空間，隈研吾也設計過神社。位於神樂坂地鐵站附近的赤城神社，擁有700多年歷史，社方為了籌措整修經費，與不動產公司達成協議，將部分土地以70年為期的租借方式興建為高級住宅，並請來隈研吾重建神社。

在隈研吾的規畫下，新建的本殿及拜殿位於大階梯上方2樓高度的位置，下方架高的空間成為停車場；左邊是掌管讀書考試的螢雪天神；右邊為公寓住宅，1樓有販賣御守的社務所，及可供參拜者喝茶用餐的赤城咖啡館。從江戶時代開始，神社內即有茶館供人休憩，但戰爭時燒毀，此番重建特別將其還原。

這項神社再生計畫，將神聖且重視傳統的神社，與現代化公寓住宅成功融合在一起，讓神社從原本單純的精神信仰，因建築師知名度，吸引更多觀光參拜人潮，創造出神社新的定位與價值。70年租約到期後，公寓也將依約拆除，再度成為綠地，繼續長久守護神社。如此嶄新的企畫方式，在2011年度的日本Good Design Award中榮獲「集合住宅」與「商業解決方案」兩座獎項。

做為參道的大階梯，也成為電視台取景場所，日劇《最後的灰姑娘》便曾在此拍攝，篠原涼子、藤木直人、三浦春馬等，男、女主角的簽名還掛在赤城咖啡館內供民眾拍照。

隈研吾重建擁有700多年歷史的赤城神社。赤城神社在設計上看得出隈研吾風格。隈研吾將傳統神社與現代化公寓結合。

東京近郊 角川武藏野博物館、武藏野坐令和神社

東京近郊西北方、約1個多小時車程的所澤市，原本只是「睡城」──東京上班族的住宅區，在2020年底複合式商城「所澤櫻花城」開幕後，由隈研吾設計的「角川武藏野博物館」造型獨特，立刻成為媒體焦點，為小鎮帶來不少觀光人潮。

隈研吾這回改用石材做為主要建材，30公尺高的外觀有如一塊從天而降的巨岩，由2萬多片凹凸不平、50～70公斤重的花崗岩砌成66個大小不同的三角形切面，根據視角與陽光的照射程度，建築物會呈現各種不同的表情。

隈研吾利用凹凸的石材使建築物呈現不同表情。

建築外觀幾乎是全封閉的設計，只有少數開窗，充滿神祕感，甚至看不出來內部其實一共有5層樓。最知名的莫過於4至5樓那座挑高8公尺的「書架劇場」，數萬本書籍360度地將參觀者團團包圍，配合光雕投影科技，讓人體驗到有如立體書的聲光效果。

挑高8公尺的「書架劇場」最令人歎為觀止。

一旁的「武藏野坐令和神社」亦是隈研吾的大作，一邊沿襲傳統神社的建築樣式，一邊將鳥居和千木（屋頂上方兩根神社特有的交叉裝飾）以現代的金屬材料建造，外牆使用大片玻璃，是一座象徵新時代的令和神社。值得一提的是，鳥居根部使用金屬網種有植物，將來會逐漸覆蓋整座鳥居。

隈研吾替「所澤櫻花城」設計博物館及神社。

隈研吾小檔案

1954年出生於日本神奈川縣，1979年取得東京大學建築碩士，1990年創立隈研吾建築都市設計事務所，作品遍布40餘國，曾出版多本建築相關書籍，目前為東京大學名譽教授。2021年入選《時代雜誌》百大最具影響力人物，2024年以「英國倫敦維多利亞和艾伯特博物館的蘇格蘭丹地分館」獲日本藝術院恩賜獎。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法