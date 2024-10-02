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【藝術文化】北美館首推「開放式結局：TFAM放映計畫」 10/12登場

2024/10/02 05:30

鍾孟宏《慶典 Festival》16分鐘，1995。（甜蜜生活製作有限公司提供）鍾孟宏《慶典 Festival》16分鐘，1995。（甜蜜生活製作有限公司提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦的「開放式結局：TFAM放映計畫」，是北美館首度推出的嘗試，通過跨領域的策展合作，邀請亞、歐為主的重量級導演及影像藝術家，以「類影展」的形態，為觀眾精選多部難得一見，甚至是台灣首映的作品，內容包含錄像藝術、短片、紀錄片、動畫、藝術電影及實驗電影等，期以開放的姿態拓展當代藝術影像的敘事疆界。全計畫區分為三階段選片，第一階段將從10月12日起至12月29日，於北美館地下樓F展間登場。

策展團隊代表簡正怡強調：「本次計畫並非一般視覺藝術展出，而是帶狀式的影片播映計畫。計畫名稱中的『開放』除了是觀者詮釋的自由外，更多是對影像形式方法的解構、另類浪潮的致敬，以及藝術定義的不設限。」

第一階段選片包含17支獨具特色之長、短片，大多選擇較難在一般影展或商業性影院所能觀看到的作品，導演國籍橫跨台灣、中國、日本、越南、法國等地，並可區分為「羊皮紙」及「白噪音」等兩大放映單元。

首波片單展映的作品具有高度的藝術實驗與前衛性，也透露當代電影與美術館的交匯。「羊皮紙」單元呈現電影與歷史、記憶的對話，同時也藉由影像投射出互文關係，片單包含尚盧．高達《電影史精選時刻》、蔡明亮《你的臉》、《是夢》、《化生》、《漫不經心》、楊福東《陌生天堂》、陳界仁《殘響世界》；「白噪音」單元選片聚焦人類世的當代處境，從資訊的氾濫、迫近的環境威脅，再到科技帶來的進步與毀滅，片單包含鍾孟宏《逃亡》、《驅魔》、《慶典》、荒木悠《炉》、趙亮《無去來處》、蘇匯宇《未來的衝擊—永恆的消逝》、《未來的衝擊》、曹斐《霾》、阮純詩《賓童龍的來信》、螺旋槳小組《生者要光，死者賞樂》。

北美館表示，「開放式結局：TFAM放映計畫」期望通過帶狀展出不同主題、片單，拓展當代藝術影像的敘事疆界與可能性。活動詳詢北美館官網（https://reurl.cc/bYeGd3）。

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