【藝術文化】化玩具為藝術 玩具藝想展登場

楊茂林「請眾仙」系列作品，反思動漫角色在當代文化中的地位。（透島影業攝影，桃美館提供）

〔記者董柏廷／桃園報導〕由桃園市立美術館與兒童美術館共同推出的「玩具藝想」展覽，透過楊茂林、曹文瑞、袁廣鳴、邱昭財、徐薇蕙、陳楷仁、游孟書和林俊彬等8位藝術家的作品，以創作的思維將玩具轉化成藝術品，邀請民眾以不同角度共享遊玩經驗，即日起至12月15日在桃園兒美館（八德館）登場。

桃美館表示，本展以大小朋友都熟悉的玩具為主題，引領觀眾思考玩具和藝術的異同，進一步透過展出的作品，了解藝術家如何將玩具轉化成藝術品、背後的創作動機及藝術品想傳達的意涵。

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值得留意的是，楊茂林「請眾仙」系列雕塑作品結合動漫角色和宗教神像，反映他們在現今文化中的地位，以及對於外來文化與本土文化之間如何相融的思索；曹文瑞的繪畫作品則將動漫形象置入現實世界，探討大眾文化與當代藝術之間的關係，以及人際互動中的情感交流與珍重回憶；袁廣鳴的錄像裝置《微笑的小木馬》，模糊影像和現實的邊界，翻轉影像就在反映現實的想法，反思兩者之間的關係。此外，展覽特邀邱昭財自製古典機械發條裝置《小宇宙III》，以富含遊戲性的思考，將玩具串聯，引發豐富想像。

除了展出各式玩具所轉化的藝術品外，美術館更與藝術家合作策畫4大工作坊，分別為「《小宇宙III》之玩具解密」、「玩具的多重宇宙」、「玩具說故事」和「影子雕塑家」等數個體驗區，透過把玩、著色、拼貼和組裝等不同方式，體驗藝術家的創作過程。展覽詳詢桃園市立美術館官方網站及臉書。

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