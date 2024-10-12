【藝術文化】 北美館喧囂的孤獨展 梳理台灣膠彩百年脈絡

「喧囂的孤獨：台灣膠彩百年尋道」展出林之助、陳進等人的經典「美人圖」。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦的「喧囂的孤獨：台灣膠彩百年尋道」，展出鄉原古統、陳進、郭雪湖、林之助、林玉山、潘信華、曾建穎等51位膠彩創作者的146件作品，藉此梳理台灣膠彩畫近百年的表現風格與歷史脈絡。即日起至2025年2月2日，在北美館2樓登場。

除了經典作品外，此展亦集結年輕藝術家作品，以不同技法創造有別於昔日風貌的膠彩畫。圖為劉耕谷〈千里牽引〉，膠彩、畫布，244 ×732公分。（記者董柏廷攝）

北美館館長王俊傑表示，近年來北美館持續修復並研究前輩藝術家們的作品，激發館方思考對精采館藏與特別藝術類型，進行系統性呈現。他指出，膠彩繪畫是很特殊的媒材，其表現自日治時期至當代將近百年發展有特殊歷史脈絡，甚至牽涉到文化運動等議題。

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策展人陳苑禎說明，展名「喧囂的孤獨」概括膠彩畫在台灣的發展過程，具有順逆起伏的賡續和開展，膠彩畫名稱幾經流變：日治時期稱為東洋畫或日本畫，1946年後曾以「國畫」為名棲居於展覽體系，其後因有正統國畫之爭，促使藝術家林之助以「膠彩畫」的中性定名，調和藝術與政治現實的兩難。

除了經典作品外，此展亦集結年輕藝術家之作，以膠彩、複合媒材，以及不同技法創造有別於昔日風貌，在傳統跟創新之間，回看歷史並探究未來。

展覽主要以膠彩畫在材質與繪畫追求上，既有東方風格也容納西方技法的特質為本，依循官辦美展與教育體制的時間軸線而劃分成5個子題，分別為「初相見｜汲學」、「遇紛爭｜探源」、「守畫域｜定名」、「啟學制｜重思」與「續開展｜多貌」，呈現膠彩畫在台灣在地化之後的表現樣貌，並體現畫種本質中涵藏不同表現的創作包容性。

此外，展覽亦同步舉辦教育推廣計畫，將自11月2日起於展覽室規畫「膠彩自習室」教育展區，並且在11月10日、12月1日與12月29日舉辦當日限定的繪畫體驗，帶領觀眾從多元視角鑑賞膠彩創作。展覽詳詢北美館官網。

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