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【藝術文化】北美館「共域之四」登場 探索賽博女性主義顯與隱

2024/10/09 05:30

小林勇輝 《我或者另一個》（ I or Another），裝置與表演 ，2020。（北美館提供）小林勇輝 《我或者另一個》（ I or Another），裝置與表演 ，2020。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館推出的「共域之四」，由黃祥昀策畫，以「www.反轉資料庫.commons」為題，邀請小林永輝、林安琪、李紫彤、李秀芬、核爆新聞、胡莉婭．羅塞蒂與丹妮拉．魯伊斯．莫雷諾等藝術家共同參與，探索數位時代中，藝術家們如何面對網路資料庫中的權力概念，並延伸出對於賽博女性主義的思索。即日起至11月10日在北美館展開。

林安琪《我的土地、當機的我》—「找尋Temahahoi的路徑」計畫作品之一，裝置與表演。（北美館提供）林安琪《我的土地、當機的我》—「找尋Temahahoi的路徑」計畫作品之一，裝置與表演。（北美館提供）

北美館表示，「www.反轉資料庫.commons」展名由一個不存在的網址組成，分為4個子題：「脆弱資料庫」、「肉身資料庫」、「開源資料庫」、「AI資料庫」，探討如何透過共域方法中，關於女性主義與解殖理論的意識，反轉科技霸權。透過結合「線上網路藝術」與「線下行為表演」，這場展覽試圖反轉傳統資料庫的概念，開啟對資料庫政治的批判性思考。藝術家運用「數位肉身」與「參與式科技」創建另類的資料庫，反思科技結構中，由性別、殖民與資本主義所形成的多重權力關係，回應數位時代多元的藝術面貌，以及當代科技拓展實體展演空間的想像。

此外，10月20日將由4組藝術家以「核爆當機的他她它」進行現場行為表演。從厭女身體、男性凝視、陽剛脆弱到開源的酷兒線上聲景資料庫等，討論網際網路中性別、權力與技術的交互關係。展覽與活動詳詢北美館官網。（https://www.tfam.museum/Event/Event_page.aspx?id=3666&ddlLang=zh-tw

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