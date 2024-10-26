【家庭plus．田舍生活】三千煩惱絲 搞定

圖／王孟婷

文、圖／王孟婷

多年前，在日本媒體上看到「女性化妝習慣減少」的專題，以我們台灣人的眼光看來，注重外型整潔的日本人，居然默默減少化妝，然而整體整潔度卻還是在中上程度。

個人發現日本追求的「整體清潔感」，除了服飾的協調之外，對頭髮下的功夫絕對是不可或缺的大重點。

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〈絕不只是年輕〉光潔髮流 國高中生就重視

台日流行的髮型大不相同，最開始引起我注意的是「光潔的髮流」，例如日本國高中生多數是素顏，無論是長短髮，還是束起頭髮，髮絲皆光亮滑順，不毛躁。

先不論這種直又貼的髮型是否適合臉型，外型看起來確實很整齊且容易整理，而我卻在上了日本美容院很多次之後，才發現這樣光潔的髮絲，是每天洗頭後，都抹上護髮素，出門前上過電熱平板夾，才能維持的外型。

諸位可不要誤會國高中生是年輕人，髮質當然會很滑順，我長期往返台日，觀察到學生族群同樣年齡，但日本學生卻有特別整齊的髮型，靠的不是剪髮技術，而是習慣針對自己的髮質多做一項整髮動作。

〈自我覺醒〉直髮有型 認真才行

說來不可思議，我在中年之前從來不曾使用平板夾，因為本身是直髮，一直都是只用梳子梳過頭髮，就當有整理，頭髮亂翹也就這樣出門，幾乎沒有思考過要讓頭髮更整齊這樣的選項。

年輕時曾經燙髮，幻想著要有女明星般的高彈力長捲髮，但發現原來那種長捲髮是要上髮捲才能呈現，就斷然放棄這種髮型。轉成嘗試各種短髮，而短髮之路到了中年，剪完也無法有清爽感（臉部鬆弛與外型老化），此時才開始進入電熱平板夾的世界，這才理解平板夾不是自然鬈人士專屬。

圖／王孟婷

〈有練有差〉整理髮絲 養成習慣

在日本美容院剪完頭髮後，有些美容師會問是否要上平板夾，細心的美容師會針對髮型說明如何吹乾，如何運用平板夾變換髮型。

我也在外型老化的年紀，開始認真練習美容師的示範，基本上，皮膚鬆弛也只能讓其他部位平整來做平衡，怕麻煩的人就是選擇洗髮後抹上順髮產品，第二天睡醒也能維持整齊。

我自己的情況是即便用順髮產品還是顯得雜亂，主因是上述的正常老化影響，現今充電式的無線平板夾商品高度普及，這件事變得容易學習且隨處可整理，大概練習到第三次使用就能快速完成，5分鐘以內做到完全整髮完畢，這件事與刷牙前後連結在一起，每天都有了光潔的髮絲。

練習後恍然大悟，只是要看起來整齊，就要在各方面都堅持多花幾分鐘，而且得每天養成習慣，這邊都還沒走到時尚或流行要求，單純追求整潔就要多一個手續。

中年之路的認真生活，也帶著淡淡無奈的哀傷呢。

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本近畿的滋賀縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》……等書。

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