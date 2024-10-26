自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．田舍生活】三千煩惱絲 搞定

2024/10/26 05:30

圖／王孟婷圖／王孟婷

文、圖／王孟婷

多年前，在日本媒體上看到「女性化妝習慣減少」的專題，以我們台灣人的眼光看來，注重外型整潔的日本人，居然默默減少化妝，然而整體整潔度卻還是在中上程度。

個人發現日本追求的「整體清潔感」，除了服飾的協調之外，對頭髮下的功夫絕對是不可或缺的大重點。

〈絕不只是年輕〉光潔髮流 國高中生就重視

台日流行的髮型大不相同，最開始引起我注意的是「光潔的髮流」，例如日本國高中生多數是素顏，無論是長短髮，還是束起頭髮，髮絲皆光亮滑順，不毛躁。

先不論這種直又貼的髮型是否適合臉型，外型看起來確實很整齊且容易整理，而我卻在上了日本美容院很多次之後，才發現這樣光潔的髮絲，是每天洗頭後，都抹上護髮素，出門前上過電熱平板夾，才能維持的外型。

諸位可不要誤會國高中生是年輕人，髮質當然會很滑順，我長期往返台日，觀察到學生族群同樣年齡，但日本學生卻有特別整齊的髮型，靠的不是剪髮技術，而是習慣針對自己的髮質多做一項整髮動作。

〈自我覺醒〉直髮有型 認真才行

說來不可思議，我在中年之前從來不曾使用平板夾，因為本身是直髮，一直都是只用梳子梳過頭髮，就當有整理，頭髮亂翹也就這樣出門，幾乎沒有思考過要讓頭髮更整齊這樣的選項。

年輕時曾經燙髮，幻想著要有女明星般的高彈力長捲髮，但發現原來那種長捲髮是要上髮捲才能呈現，就斷然放棄這種髮型。轉成嘗試各種短髮，而短髮之路到了中年，剪完也無法有清爽感（臉部鬆弛與外型老化），此時才開始進入電熱平板夾的世界，這才理解平板夾不是自然鬈人士專屬。

圖／王孟婷圖／王孟婷

〈有練有差〉整理髮絲 養成習慣

在日本美容院剪完頭髮後，有些美容師會問是否要上平板夾，細心的美容師會針對髮型說明如何吹乾，如何運用平板夾變換髮型。

我也在外型老化的年紀，開始認真練習美容師的示範，基本上，皮膚鬆弛也只能讓其他部位平整來做平衡，怕麻煩的人就是選擇洗髮後抹上順髮產品，第二天睡醒也能維持整齊。

我自己的情況是即便用順髮產品還是顯得雜亂，主因是上述的正常老化影響，現今充電式的無線平板夾商品高度普及，這件事變得容易學習且隨處可整理，大概練習到第三次使用就能快速完成，5分鐘以內做到完全整髮完畢，這件事與刷牙前後連結在一起，每天都有了光潔的髮絲。

練習後恍然大悟，只是要看起來整齊，就要在各方面都堅持多花幾分鐘，而且得每天養成習慣，這邊都還沒走到時尚或流行要求，單純追求整潔就要多一個手續。

中年之路的認真生活，也帶著淡淡無奈的哀傷呢。

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本近畿的滋賀縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》……等書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應