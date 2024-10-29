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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．親子會客室】生活學習 處處是教材

2024/10/29 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／海笑

這幾年來，常可以聽到「生活素養」的語彙，顧名思義，就是希望孩子可以在生活中，培養感知力，與學習做有效連結。

生活中，的確處處都是學習的素材，無論是語文領域、數學領域、社會領域、自然領域，甚至連常見的議題，包括多元文化、環境教育、海洋教育、品格教育，都在生活中無形地影響著孩子的學習。因此，如果家長可以帶點這種生活意識，帶著孩子一起覺察，一定可以感受更豐富的。

假設看到某個招牌上面，出現了「品」這個「三疊字」，便能讓孩子想想看曾經學過哪些三疊字？例如「晶、轟、森」等等，這樣就把生活與國語文連結在一起了。再想想看，招牌的設計應該有很多種顏色、大小、型式，不妨也讓孩子透過藝術與美感的思維，想設計怎樣的招牌，為什麼？

前幾天，看到一則新聞，提及有一些鄉鎮的路牌，是用書法字呈現，這就是一種生活藝術。不僅是路名的文字書寫，我甚至讓孩子將校園中的廊道一一命名，孩子會發現，命名是需要考量歷史、人文、自然、場域的。例如，廚房前的面的路，叫「香餐路」，因為經過時，總會聞到香香的午餐味道；圖書館旁邊的路，叫「博學路」，因為常常到圖書館，就會變得很博學；又如學校的「林仔邊池」，就是在地的歷史地名。生活中有很多的命名，都是有依據的。

再想想看，當你走過一個商家，上面張貼著廣告單、菜單等，從這些現象都可以看出商家的營業細節與廣告手法，若能帶著孩子以閱讀的角度來看這些，也是頗具趣味性的。例如某某餐廳的廣告，打出的價格戰，真的比較便宜嗎？數字的背後有沒有哪些玄機？這道料理的名字是怎麼來的、有歷史典故嗎？主餐旁邊還寫上了熱量、蛋白質，是否符合我和孩子的需求？廣告單旁邊附加了一個掃碼並加入會員享有優惠，我們可不可以從媒體素養與資訊安全的角度來看……

一張廣告單，就有這麼多學習領域可以帶入，生活中處處都是學習的素材。

再想想看，走在路上，有時候累了，如果想搭公車、搭捷運、騎公共自行車，那麼，孩子看得懂路線圖嗎？孩子要買票卡時，他看得懂購買的流程，以及各種注意事項嗎？當孩子要搭公車時，他有辦法在候車亭的地圖、手機上的地圖、實際上的地點中，做出正確的判斷，決定搭乘哪一條路線嗎？曾經，在台北與新北服務過的我，我認為那是容易的，而且等車幾乎不用費多少心力與時間。然而，當我到高雄的市郊服務時，才發現，因為大眾運輸交通不比北部，所以孩子自然而然覺得「搭乘」是一件困難的事。當然，就算學會看了各種地圖、學會使用公車的app ，孩子還是感受到「學習整合」上的困擾。

走在路上，確實有太多的素材，是我們可以轉化運用的。下次，帶著孩子走在路上時，在安全許可的情況下，不妨多留意生活周遭，相信一定可以誘發孩子的學習動機。

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