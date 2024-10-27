【家庭plus．徵文大拼盤】學習KO 敗部復活

圖／Hungtheart

很多孩子在學習上總會撞牆，師長若懂得方法或是陪著一起挑戰，相信學習的路會更快樂……

〈愈戰愈勇〉天道酬勤 有努力有回報

文／林秦（高雄市）

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二姊數學不好，為此受盡老師的冷嘲熱諷，她很受傷，回家跟跟爸媽哭訴數學老師如何挖苦她時，父母都是一句話「妳成績好，老師就不會挖苦妳了」，但是「數學」這種東西怎麼可能說好就好呢？

也許二姊真的是被老師激到了，她那時放學回家就先把其他功課做好，接下來的時間就猛算數學。有一次我半夜起來上廁所，睡眼惺忪的我，還瞥見她埋頭苦算數學，後來我才知她都算到凌晨兩三點。

就這樣土法煉鋼，在下一次的段考時，二姊的數學終於考及格，老師的眼珠子都快要掉下來了，還質疑她是不是作弊，當然二姊又被傷害了一次，所以她發誓一定要將數學學好，花的時間也更多了。自此二姊的數學愈來愈好，她重拾信心，老師總算相信她了。

那時的高中聯考數學滿分是120分，二姊考了115分，我知道這樣的好成績，是她一步一腳印努力得來的。

我常以二姊的例子勉勵學生，真的是「天道酬勤」，只是我們肯不肯付出心力而已。

〈成功內化〉背九九乘法 遊戲帶入

文／郎英（台中市）

要升小二的暑假，需要先背九九乘法，認真的孩子會努力背，取巧的孩子會猜數字總能矇對，我最怕既好勝又有玻璃心的孩子，背不出來眼淚直流，若愈哄就哭愈兇。

秉持著「沒有教不會的孩子，只有不會教的老師」教育信念，想方設法改變策略，讓那幾個未戰先怯的孩子，能對九九乘法產生學習興趣。

首先，從遊戲中學習。利用九九乘法紙卡，翻牌搶答邊玩邊學，孩子緊張刺激到沒啥心思去想「我不會」，即使錯了，再來一次就好，簡直玩得欲罷不能，在熟能生巧的磨練下，一點也不覺得難了。

接著，是情境生活學習。吃點心前、玩遊戲前……可團體背誦或分組背誦，在美食玩具誘惑下，和同學引領齊念下，放心張嘴大聲跟念，自然接納快樂學習。

再來，耐心陪伴培養自信。小老師是好幫手、好典範，能讓易受挫的孩子敞開心來學習，然後進入師生一對一的指導學習，肯定鼓勵強化信心，久而久之成功內化，最後都能倒背如流。

〈以身作則〉背英文單字 媽媽也加入

文／東心（台中市）

英文是兒子的弱科，原因敗在討厭背單字，字彙量不足，聽說讀寫全部都會受影響，考出來的成績當然差強人意。

送兒子去補習班進行搶救英文大作戰。補習班安排的一項課程就是統整英語中最常用的單字，分門別類，有系統規畫每週得背多少單字才達標。兒子就是懶散要背不背，總拖到最後一刻才臨時抱佛腳，常是邊背邊抱怨，動不動就喊放棄。

後來我看不下去決定以身作則，跟兒子約定每天晚上在他完成學校的課業後，撥出一點時間陪他一起學習。為了讓背單字不枯燥，我們常會比賽看誰記得牢又快，證明到底是年輕人的腦袋靈活，還是薑是老的辣。在那段持續背新單字的時光裡，短時間內要不斷複習才不會遺忘，生活中我們還刻意使用剛學會的單字來加深印象，也成了日常彼此間的默契。

就這樣在一段時間的陪伴過程中，兒子自己慢慢找到學習的訣竅。也從那之後，他的英文實力猶如被打通任督二脈似的突飛猛進，英文不再是累贅，而是可以拿出手的項目。

圖／Hungtheart

〈用對方法〉先引起興趣 消除排斥感

文／巴納比（台中）

孩子一直對英文毫無興趣，甚至可以說是討厭。每次提到背單字或寫作業，他總會說：「我學不來，英文太難了！」看著他這樣，我其實能理解，因為我小時候也不喜歡英文，覺得那些字母就像亂七八糟的符號，根本記不住。

不過，隨著長大，發現英文的重要性，尤其在出國旅遊時，懂英文能讓自己玩得更輕鬆、更安全。為了讓他對英文產生興趣，我從他喜歡的影集開始。我們先一起看中文配音的版本，然後慢慢轉到英文配音，再把字幕遮掉，讓他專心聽對話。這樣一來，他開始覺得學英文其實沒那麼困難。

除了看影集，我們還一起聽英文歌，選擇那些旋律簡單、歌詞易懂的歌曲。每當他聽懂一兩個單字，跟著哼唱就特別開心，慢慢地，他對英文的排斥感也消失了。

現在，他不再討厭英文，甚至會主動看英文影集或學唱英文歌。看到他的轉變，我真的很高興，證明只要用對方法，孩子一定能從「學不來」變成「學得會」。

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