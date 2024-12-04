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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．一人一故事】我的每個心跳

2024/12/04 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

文／呂政達

大學同學俊義移居泰國28年，突然出現在我的臉書私訊，和所有失聯又斷訊的朋友一樣，我們先要補上20多年的生命故事。

俊義已在網路和電視報導，得知我兒子的狀況，也讀過網路上我寫兒子的作品，寫著「我能體會陪孩子的苦，但也成就了你，苦樂間孕育了多彩色的人生。」

他在泰國，也是苦樂參半。大兒子早產腦性麻痺失明，無法言語，只能扶手站立，3歲就走了。他的兩段婚姻也不順遂，各在天涯，也各有辛酸往事。驀然回首，也不知怎麼過來的，我說，我們就這樣過盡千帆皆不是地過來了。

他說，現在每天最快樂的事，就是和90歲母親視訊的時間。「每天跟我媽說東西扯南北，媽有點抗拒吃藍莓，嫌酸，我得立即編一個笑話，哄媽媽。」

對話間，浮現俊義大學時期的模樣，還是一樣善良的初心嗎？他關心我現在的身體狀況，要我堅持下去。大學畢業時，我們都經歷過游移徬徨，在事業和感情間舉棋不定。俊義試過伴唱帶的生意，也曾想去讀人類學。他回白河開安親班，看到有幼兒的人家就主動拜訪，一步一腳印地展開幼教事業。我最後知道他的訊息，是多年前一通從泰國打來的電話，然後就是長久的消失。

然而，最烙上心頭的，是在最猶疑的生涯，我們在永康街公園旁的唱片行，他說要找一首歌送給爸爸，「我希望我爸爸能聽到這首歌，一首跟回家的心情有關的歌。」店員猜了一會，從架上取出洛史都華的〈我的每個心跳〉（Every Beat of My Heart），當沙啞的歌喉流動，俊義說：「對了。」

兩個年輕人在未來沒有來到前，安靜地聽洛史都華唱歌。「那是我的家和國，上天知道我歸屬何方。」

那時我們的父親都還在，受日式教育的他們很少講出心事，連話語也是少的，是的，我們都想讓父親聽見我們的心跳。

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