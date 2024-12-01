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藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】天氣冷點 期待多點

2024/12/01 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

比起夏天，應該更多人喜歡冬天吧？即使冷吱吱，實現天冷時期待的事，幸福啊……

〈開心打扮〉穿搭更有型 還能遮肉肉

文／森森子（台中市）

天氣一變冷，我就特別開心，因為這是我最喜歡的季節。

冬天的衣服不管是大衣、毛衣還是圍巾，搭配起來都特別有型。我最愛穿長馬靴，覺得它能讓整個人看起來更高 ，也能修飾腿型。穿上長靴再搭配一件厚外套，感覺整個人的氣場都不一樣了，出門走路都有自信，這也是為什麼我特別喜歡冬天穿搭的原因。

另外，天氣冷了，就代表可以去泡溫泉！我超期待每年冬天能到不同的溫泉旅館放鬆一下。每次泡在熱熱的泉水裡，感覺全身的疲憊都被沖掉了。冬天泡湯特別舒服，因為泡完之後不用像夏天一樣，還得面對濕熱的天氣或吹冷氣，整個身體都是乾爽的，讓人感覺很自在。

還有一點我很喜歡冬天，就是厚實的衣服可以遮住我身上的肉肉，讓我可以安心大吃大喝，完全不用擔心身材問題。

冬天的這些好處真的讓我很期待，不只可以打扮得美美的，還有溫泉可以泡，全身舒舒服服，冬天真的讓我覺得很幸福。

〈追雪有理〉雪花飄飄 最美邂逅

文／林秦（高雄市）

相信大部分的人都喜歡冬天勝過夏天吧，冬天冷可以穿上禦寒衣物，藉此還能修身，在台灣可以發現只要天氣稍冷，就可看到各種大衣出爐，每個人活像韓劇裡的男女主角，夏天呢？只能熱到躲在冷氣房，戶外活動就敬謝不敏了。

我期待天氣變冷，除穿上大衣修身外，最主要是可以欣賞雪景，曾在2016年冬天去日本北陸，深深被各種雪景所吸引，不管是綿密的雪花，或者是若有似無的雪花，又或者是狂風大雪，各有各的景致和風華，讓我駐足其中，戀戀不捨離去。

在台灣除高山外，平地要下雪很難，雖然說要賞雪，幾乎都到國外去，但只有天氣變冷，雪才有機會下啊。就算無法親臨其境，但看到媒體播放各地的雪景，那畫面都足以讓我望梅止渴，彷彿自己置身在雪地中，正在品味那天寒地凍凜冽的隆冬滋味。

當然若是我可以瀟灑浪漫點，也可以買張機票直接飛往下雪的國度，和雪來一場美麗的邂逅。

這種種的想望，都得天氣變冷才可以有的作為，所以期待天氣趕快變冷吧。

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈暖心暖胃〉轉角雪濃湯 讓人向前衝

文／木子原（桃園市）

曾在韓國當交換學生的我，印象最深刻的就是金秋時節滿山的樹葉飄落。興許是緯度的緣故，韓國的樹葉能同時呈現出青、黃、橘、紅不同的顏色，它們的掉落不是蕭瑟，而是浪漫而熱鬧。

走在路上，每當寒風颳過我的臉龐，總讓人想在路邊的餐館，點上一盅溫暖的湯。

正如曾經我和朋友們，在零下12度的首爾，頂著寒風前行，在那冷風快要摧毀我們前行的意志前，總會有個轉角的餐廳販賣著「雪濃湯」。用大骨熬製成乳白色的濃湯，能溫暖每個入店客人的胃。

而我覺得冬天最美好之處在於，當你的胃及心靈被熱湯給治癒之後，當你結帳邁出餐廳之際，雖然天氣一樣的冷冽，但你已然做好了對抗寒冷的心理及身體準備。

冬天給於我們的不只是討厭的冷，而是可以靠著任何一碗熱湯，讓你重拾面對挑戰的勇氣，人生的困境及冬天亦然吧！

〈大吸特吸〉毛孩蹭暖 最佳暖爐

文／惟涼（南投縣）

每到秋冬，最期待的就是毛孩的撒嬌程度，隨溫度降低逐步攀升。

春夏的貓咪，宛如移動火爐，經過身邊感覺到源源不斷的熱意，加上空氣中換季飛舞的細毛，直想退避三舍；而貓對我的退避不以為意，沒有吃飯需求根本不靠近，與其待在人類身邊，不如躺冷氣底下做個好夢。

秋意漸濃，行動火爐化身小暖爐。先是倚在腳邊吸引注意、坐在大腿打擾工作，或是用一身毛茸茸蹭人撒嬌，簡直判若兩貓；等進入冬天，貓會直接鑽到被窩陪睡，每天一覺醒來，愛貓躺在手臂咪咪叫的大好盛況即將到來。

天氣變冷，毛孩對人類的仰賴增加，食量變多、睡得也多，年紀大的毛孩要更注意保暖以防疾病，毛孩與人類在寒冷中是溫暖彼此的存在。

沒有什麼比天冷時，把手放在熱呼呼毛小孩身上更幸福的事，期待變涼，期待跟貓的幸福時間！

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