【藝術文化】「永續的零」特展登場 減碳從文化生活做起

「永續的零」特展呈現從藝文消費的前台，到文化產業的後台，都有淨零減碳的可能性。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部推動淨零減碳的第1場大型成果展覽「永續的零：文化創意產業．淨零減碳路徑展」，昨（10）日舉辦開幕記者會，邀請方敘潔擔任策展人，透過不同的展區規畫，一探文化部近年推動文化藝術產業淨零減碳成果及未來路徑的堂奧，涵蓋博物館、劇場、文創產業等面向。展覽即日起至12月17日於華山1914文化創意產業園區西1館免費登場。

文化部常務次長徐宜君指出，文化部從112年開始推動文化產業淨零指引，所屬館所進行碳盤查與能源的相關健檢，從文化生活開始做淨零減碳，持續向2050淨零排放的目標邁進。

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展場共分4區，第1區「邁向淨零之路：生態永續前台」，展現在全球暖化下氣候變遷對環境造成的影響，文化產業無法置身事外；第2區「路徑由你：參觀迴路、時尚伸展與表演舞台」，展出國內兼具淨零技術形式與創作內容的劇場作品，如國家兩廳院製作的《寫給滅絕時代》（2022），採低耗能舞台並研發出自行車發電裝置。

第3區「走入幕後：文化場域的基礎設施與淨零後台」，涵蓋博物館展示、活動節目製作、工藝、文資修復及時尚設計等各領域，探討自創作到展演等階段，如何通往淨零減碳的路徑，例如台灣工藝中心的「不廢實驗室」、EVOPURE＋的鳳梨纖維綠時尚等；第4區「帶走『好零感』工具箱：國內外藝文淨零資訊平台」，匯集國內、外淨零減碳的資訊與知識，展出各種文化製作的綠能材料工具箱與減碳行動指引。

此外，14日、15日將安排每天兩場「好靈感快閃活動」，邀觀眾一起完成一場15分鐘的「踢踏舞蹈發電體驗」。

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