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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 柏森／認識

2025/01/16 05:30

◎柏森◎柏森

◎柏森

你該如何認識

時間，這些潮汐

變動的清晨

水覆滿土壤而通透

有時夏日考驗起耐性

當風停止撫動，你感覺

如樹木渴望

或偏愛光線的老去

像到了路的盡頭

又自然地返回，過去

與未來之間

哪一個更令人嚮往

瀕死的花失去注視

瀕死的花卻可以留下

記憶，我們如此仰賴

它的輪廓，生長的祕密

猶如果實墜落

鳥鳴，車聲，空曠裡

躁動地甦醒

從這個姿勢

到另個姿勢

我在天亮前

展開睡眠，運氣好的話

也許夢中還有另一次花期

這是我寫給你的意義

然而鍾愛的人

當寧靜穿透著

在不說話的時刻

彼此無知，因為疲鈍於想像

整個歷史都有人離去

你多少期待

新生的純真，輕輕地

在茫茫之中透過徘徊而雕刻

事物形象，我們守望著

有時只能意會到

影子的存在，對著生命

空想意義

隨機地捕捉

時間，彷彿一首曲子

你嘗試聆聽

它的重複像進入

觀念，陌生又熟悉

我們總是

在一個最初的新

充滿鄉愁

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