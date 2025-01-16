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【自由副刊】 柏森／認識
◎柏森
◎柏森
．
你該如何認識
時間，這些潮汐
變動的清晨
．
水覆滿土壤而通透
有時夏日考驗起耐性
當風停止撫動，你感覺
如樹木渴望
或偏愛光線的老去
．
像到了路的盡頭
又自然地返回，過去
與未來之間
哪一個更令人嚮往
．
瀕死的花失去注視
瀕死的花卻可以留下
記憶，我們如此仰賴
它的輪廓，生長的祕密
猶如果實墜落
．
鳥鳴，車聲，空曠裡
躁動地甦醒
從這個姿勢
到另個姿勢
．
我在天亮前
展開睡眠，運氣好的話
也許夢中還有另一次花期
這是我寫給你的意義
．
然而鍾愛的人
當寧靜穿透著
在不說話的時刻
彼此無知，因為疲鈍於想像
．
整個歷史都有人離去
你多少期待
新生的純真，輕輕地
在茫茫之中透過徘徊而雕刻
事物形象，我們守望著
．
有時只能意會到
影子的存在，對著生命
空想意義
隨機地捕捉
時間，彷彿一首曲子
你嘗試聆聽
它的重複像進入
．
觀念，陌生又熟悉
．
我們總是
在一個最初的新
充滿鄉愁
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