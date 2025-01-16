【自由副刊】 柏森／認識

◎柏森

◎柏森

．

你該如何認識

時間，這些潮汐

變動的清晨

．

水覆滿土壤而通透

有時夏日考驗起耐性

當風停止撫動，你感覺

如樹木渴望

或偏愛光線的老去

．

像到了路的盡頭

又自然地返回，過去

與未來之間

哪一個更令人嚮往

．

瀕死的花失去注視

瀕死的花卻可以留下

記憶，我們如此仰賴

它的輪廓，生長的祕密

猶如果實墜落

．

鳥鳴，車聲，空曠裡

躁動地甦醒

從這個姿勢

到另個姿勢

．

我在天亮前

展開睡眠，運氣好的話

也許夢中還有另一次花期

這是我寫給你的意義

．

然而鍾愛的人

當寧靜穿透著

在不說話的時刻

彼此無知，因為疲鈍於想像

．

整個歷史都有人離去

你多少期待

新生的純真，輕輕地

在茫茫之中透過徘徊而雕刻

事物形象，我們守望著

．

有時只能意會到

影子的存在，對著生命

空想意義

隨機地捕捉

時間，彷彿一首曲子

你嘗試聆聽

它的重複像進入

．

觀念，陌生又熟悉

．

我們總是

在一個最初的新

充滿鄉愁

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