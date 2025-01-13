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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 王兆基／正午在元崗村稻田

2025/01/13 05:30

圖◎張韻明〈律動〉90╳90cm，複合媒材，2015。圖◎張韻明〈律動〉90╳90cm，複合媒材，2015。

◎王兆基 圖◎張韻明

我們學習如何拔出

水底隱匿的雜草

汗液如晴空的一件衣物

披在背脊，農人伏腰

鳥喙一般的手拆穿

稻田中生長的雲

挖掘幾株雜草

群眾與瑣碎之事

超市在星期三降價

八月的稻稈比雲略高

如一個三歲幼童

踏入泳池

適應水的不流動

雲的流動

我的腳秧插

在水中的雲海

腳心與憂鬱的泥淖攪拌

一部分我沉積於土地裡

如按摩師傅的手勢

感受自己陌生的肌理

另一部分高於水面

彷彿田野

未熟的瘦金體

向世界默示

如幼童涉水

蟬聲如八月的哨子

種子選手躍下

第二造米

在上帝的泳池中

需要幾個月抵達池壁

有時福壽螺

野豬母女與暴雨

比烈日更蒸化所有泳手

至於一造詩人的工序

美好的事物

要視為雜草拔出

只能等待。可能是六十個耶誕節

或者永遠在煙囪下

聲音在橡木裡燃燒

母火雞的膨脹

等待晚熟的詞

尚未誕生

鐮刃的集體

逐步收編稻穀

金黃的祕密與韻律

有時無須動手

許多稻稈

在中途捐棄根莖

自己的土壤

真菌般幽微生長的語言

而在書店，每一位飢荒的嘴唇

貨架上歷史的重量

不要捐棄米粒的路徑

即使暴力在星期三降價

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