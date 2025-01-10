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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陳偉哲／不錯

2025/01/10 05:30

貴船川引領路人登上貴船神社，沿途風景宛若翻不完的神話故事。貴船川引領路人登上貴船神社，沿途風景宛若翻不完的神話故事。

文．攝影◎陳偉哲

活到今天很不錯。今天氣色好運氣也很不錯。步入某層歲數，「不錯」早已漸漸代替生活中常用的「很好」。兩詞之間的差異，一個在於自欺，另一個卻無形地欺人。抑或，徹底了解世上的不完美以後，很好如此的讚許自然會從生活的口頭禪戛然消逝無蹤影。今天接到一單好交易，下班剛好追上末班車，進家屋外才譁然下起大雨，實在是很不錯、很了不起的事了。與其追求極致而搞得神魂顛倒，不如實踐中庸之道，凡事都藏有進步的小空間以免容易自滿荒廢還有很長要走的路。去貴船神社時，五分鐘的三十三號公車車程我始終沒選上，反而全心投入徒步三十分鐘的斜路。潺潺水聲沿途不斷充塞耳蝸，長長柏油路人煙稀少，灌木樹林生機勃勃，即便漫長，走起路來卻使人心曠神怡。下山時腦袋一直留戀參道上成排的紅屋狀燈籠，告訴自己下次要看亮燈儀式的話得等傍晚才摸黑上山。若此生只有那麼一趟貴船之旅，我還是覺得當初的決定真的很不錯，至少至今沒懊悔過。●

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