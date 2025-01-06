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藝文 > 自由副刊 > 名家專欄

【重度台化日本人】 木下諄一／傘

2025/01/06 05:30

◎木下諄一◎木下諄一

編輯室報告：新年伊始，本刊邀請四位作者書寫二十回專欄，週一木下諄一【重度台化日本人】、週二陳淑瑤【鸚鵡所住】；隔週週一韓麗珠【沉默炸藥】、隔週週二周書毅【用藝術發聲】。敬請鎖定閱讀。

★★★

◎木下諄一

有時候會忽然發現――找到一個很棒的點子，那太開心；也有驚覺自己身邊的東西不見了，嚇出冷汗。

一天中午，就在開會結束、步出客戶公司的瞬間，「欸，我的傘呢？」快步返回會議室，來到先前的座位，沒有；巡視一圈，也沒有。糟糕。焦急的頭腦自動開啟畫面重播的模式，把今早從走出家門後的所有行動，一一翻找出來。

幾秒鐘後，一個畫面被揪出――下了公車，覺得時間尚早，便至附近的7-11喝杯咖啡。傘的的確確放在我旁邊的椅子上――那個鏡頭十分清晰――我父親生前常用的那把綠色的傘。

已經是三十年以前的事情。在前往演講會場的路上，天空烏雲飄來，一副隨時會下雨的樣子。走著走著，感到一顆顆冰涼的水滴落在臉上。

抵達會場的時候，還有一個鐘頭演講才開始，便決定到附近的香雞城打發時間。向櫃檯點餐時，一位年輕男生店員說：「雨傘要放在外面的傘架。」

「要是被偷，怎麼辦？」

深黑的布面鑲著紅邊，握柄設計成四角形，我的傘一眼就能看出是高級品，所以店員說的話，我一點也不打算聽從。

「把水甩乾再帶進來，行不行？」

「不行。」

「那，不見了的話，你們要負責賠嗎？」

「不行。」

左一句「不行」，右一句「不行」，說什麼都沒有用，我只好走到店外門口，不放心地把傘插進傘架中。

三十分鐘後，正當要離開準備取傘時，果不其然，它消失了。只見藍色的、黃色的，還有透明塑膠傘橫七豎八塞在小小的傘架裡。大雨傾盆，我望著天，一股怒氣不知該往何處發洩。

演講要緊！

站在屋簷下決意冒雨往前衝，看好路線便全力飛奔。淺灰的西裝霎時變成暗灰，鞋子也全溼。

傘這種物品，出門時帶在身邊，並不能保證最終會跟著自己一同回到家。一時的粗心大意，即成永別。這幾乎是難以擺脫的魔咒，不會因為是父親的遺物而改變它既定的命運。

我到7-11，一步步爬上樓梯，餐飲區在二樓，逕往兩個小時前的那個靠窗座位走去。

看見了，椅子上有個綠色。我把它拿起來好好握著，感受失而復得的悸動。雖然是專程回來找它，但坦白說心裡已不抱有任何期望。兩個小時。驚訝大過高興，接著喜悅之情如潮水般將所有情緒覆蓋沖散。

台灣社會變了。●

■木下諄一，中文小說《蒲公英之絮》獲得第十一屆台北文學獎，為首位榮獲此獎的外籍作家。著有《記憶中的影子》、《日本人與台灣美味》、《阿里阿多．謝謝》。日文小說《アリガト謝謝》（講談社）。FB粉絲頁&YouTube頻道「超級爺爺Super G」。

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