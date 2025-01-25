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【藝週末．城市散步】前進嘉義獨立書店！－4之1－勇氣書房

2025/01/25 05:30

《嘉義，非旅遊書》。（1/7plus閱讀概念出版）《嘉義，非旅遊書》。（1/7plus閱讀概念出版）

【編輯室報告】

勇氣書房沙龍區。勇氣書房沙龍區。

嘉義過往曾因林業發展而繁榮一時，假使書也是樹的來世，書店便似靈魂彼此對話之地。四間風格各異的書店，為我們展示嘉義的風骨與精采。

書店主人陳秀蘭。書店主人陳秀蘭。

■勇氣書房

勇氣書房。勇氣書房。

嘉義市中山路616號K棟2樓

www.facebook.com/couragebookshop

請告訴我們書店的小歷史。

勇氣書房（下稱「勇」）：勇氣書房2015年成立時座落在嘉義高中側門的斜坡下，周圍綠意盎然，街道鬧中取靜，是一間社區型小書店。2018年底搬到嘉義文化創意產業園區（嘉義舊酒廠）內一棟歷史建築，空間前身是專製酒麴的廠房。麴之於酒，一如閱讀之於人，不同時空背景卻有著意義上的連結。選書精巧，經常舉辦講座、讀書會和展覽，是一處人與人、人與書相遇、交流、發酵的場域。

決定在嘉義開設書店的原因？

勇：遊子離鄉多年後跨出舒適圈的選擇，也是天時地利人和的緣分。

請用一句話形容你心中的嘉義。

勇：不近不遠，不擁擠不荒涼，是個舒適宜居的城市。

開設獨立書店，最重要的一件事？

勇：獨立精神、莫忘初衷。扮演人與人、人與書之間的橋梁。

開設書店以來，最難忘的一件事？

勇：2016年開始，和嘉義幾家書店同業串連，輪流在各家書店周圍的綠地辦理「書式生活──樹下市集嘉義冊店同樂會」。剛開始書店朋友比來參觀的民眾多，也沒賣出幾本書，只想著與其被動等客人走進書店，不如主動去讓民眾看見。之後回想，如果當時沒有同業們的彼此打氣，也許不會有即將邁入十年的勇氣。

再多一件難忘的事，勇氣2.0籌備時，書店客人紛紛投入幫忙的心意，讓我永生難忘，也是鼓舞勇氣持續前進的動力。

書店中你最喜歡的一個角落？

勇：（OS：只能一個嗎？）書店沙龍區。以沙發和溫潤的木質書櫃擺設，營造舒適愜意的氛圍，不論是單人或兩三好友，都能在這裡自在閱讀、聊天。原本互不相識的客人，也可能在此相遇、相識，是書店日常又美好的風景。而隔著一扇木門，就是阮劇團的排練場，若遇上演出，便形成書店有劇場，劇場有書店的有趣畫面。

請推薦書店內或嘉義當地不可錯過的伴手禮。

勇：一本帶著地方觀點的城市觀察指南──《嘉義，非旅遊書》。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的嘉義一日遊？

勇：先到嘉義美術館參觀看展覽，接著走路或騎YouBike往東市場覓食，各式各樣的小點熟食任君選擇。飯後散步到腹地廣大的嘉義樹木園吸收芬多精，沿途也能欣賞陳澄波的畫作，累了來碗黑糖粉圓剉冰或豆花。最後，記得拜訪幾家書店，挑本好書帶回家。

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