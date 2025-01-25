【藝週末．城市散步】前進嘉義獨立書店！－4之2－洪雅書房

書店主人余國信。

■洪雅書房

洪雅書房。

嘉義市義教東路110號

洪雅書房先前和藝術家合作的展覽，如今是書店一隅。

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洪雅書房的嘉義美食徽章。

請告訴我們書店的小歷史。

洪雅書房（下稱「洪」）：洪雅書房於1999年成立，那時老闆余國信才二十一歲，學「文協時代」固定舉辦講座（至今每週三晚上的推廣講座已來到一千兩百場），也舉辦許多讀書會，發起多場文化資產搶救及參與環境保護運動。書店擺什麼樣的書與社會實踐有著密切連結，與出版社及作者有著合作網絡，就這樣熱情活躍在書業二十五年，去年搬遷到嘉義市邊緣處，讓很多同業驚嚇：「是想不開嗎？」不過因為大地坪且成本低、停車方便，書賣得嚇嚇叫，在書業裡又創造一個新話題！

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決定在嘉義開設書店的原因？

洪：老闆出生於雲林水林鄉下，那時要看書需大費周章至北港良昌書局，對書店空間很渴望；就讀嘉義高工汽車科參加社團活動時，對「開書店」開始萌芽，後來去台南讀崑山二專參加更多活動，其時適逢平埔文化興起，想著故鄉及嘉義的諸羅山社，就用「洪雅」做為涵蓋區域、可討論雲嘉地區平埔文化、土地情懷為書店名字！

請用一句話形容你心中的嘉義。

洪：嘉義小城歷史多元，是充滿人情味的地方，適合做據點來施展夢想。

開設獨立書店，最重要的一件事？

洪：書店是享受與讀者、出版社、作者、編輯、總經銷業務、圖書館等愛書人交會心意之地，也是我自己人生的補習班，因此，一直想邀請更多作者來舉辦講座，透過說書、介紹，讓書被喜愛與所需者拿到，書店是洋溢熱情與幸福的地方。

開設書店以來，最難忘的一件事？

洪：當年嘉義市一群白日夢讀書會成員聽了我的解說，每個月為書店籌房租，後來還有一位楊國男先生一直用毛筆字寫洪雅故事的門聯，然後有位台語外號叫「喝紅茶」的退休老師一直用退休金定期定額來書店買書、贊助台語講座……二十五年了，每一年每個低落的時刻會出現許多難忘的貴人與故事……說不盡！

書店中你最喜歡的一個角落？

洪：整間書店都有我喜愛的角落，若非選不可，那就是十多年前嘉義藝術家合作的木建築車站展覽及二十五年前嘉義監獄獄方協助的木箱，變成如今書店一樓一個書店視角，在這裡看書，是回憶、是回味，充斥諸多故事的小角落。

請推薦書店內或嘉義當地不可錯過的伴手禮。

洪：書店開久了，當然要有自己的產品，最推薦屬於嘉義市美食的徽章，限量推廣中，有火雞肉飯、葡萄柚綠茶、砂鍋魚頭、冷凍芋、白醋涼麵，可以單買，也可以買整套。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的嘉義一日遊？

洪：從嘉義市城隍廟開始，到勝安堂青草茶喝一杯擁有十種草及配方煮出來的青草茶，再逛新陽春中藥房、大元蔘藥房，中午東市場小吃區任選，然後來逛百年的嘉義公園、百年的嘉義樹木園，最後當然要來洪雅書房看書，可以發現今日走得太過快速，需要再排住宿來細看建築的、歷史的、故事的，體驗當一日嘉義市文化人！

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