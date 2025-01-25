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【藝週末．城市散步】前進嘉義獨立書店！－4之3－島呼冊店

2025/01/25 05:30

島呼冊店的書袋。島呼冊店的書袋。

■島呼冊店

島呼冊店木地板區。島呼冊店木地板區。

嘉義市北興街86號

書店主人豆子人（右），管家林詩涵。書店主人豆子人（右），管家林詩涵。

www.facebook.com/tofubooks

島呼冊店。島呼冊店。

請告訴我們書店的小歷史。

島呼冊店（下稱「島」，本篇內容由店長豆子人回答）：島呼冊店位於嘉義後火車站，一間「賣豆腐的書店」。島呼除了台語「豆腐」的諧音外，更想突顯這空間的誕生是來自島嶼的呼喚。這蕞爾小島上的人們、動植物、山川土地，都因為時代變遷而遭遇新的困境，被壓迫的弱勢大聲呼救卻少人聞問。呼喚，是連結彼此的開始。「用豆腐親近土地，用閱讀貼近邊緣」，是我們回應這座島嶼的方式。

決定在嘉義開設書店的原因？

島：分享透過閱讀而開拓的視野與想像，讓嘉義人民認識更多社會議題。

請用一句話形容你心中的嘉義。

島：嘉義面積不大，適合簡單生活。

開設獨立書店，最重要的一件事？

島：透過書與人、議題、生活和土地連結。

開設書店以來，最難忘的一件事？

島：書店抗議嘉義鐵路高架化，掛上「建高架，漲房價，有高架，沒有家」的布條，因副總統出席工程動土可能會經過書店，警方擔心發生意外，用圍網將書店二樓包圍。

書店中你最喜歡的一個角落？

島：木地板區可坐、可躺、可趴、可打呼，是可以讓人自在擺放自己的空間。

請推薦書店內或嘉義當地不可錯過的伴手禮。

島：島呼自行設計、請朋友製作的書袋，愛書人帶書出門不用擔心書受傷。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的嘉義一日遊？

島：從嘉義後站出發，在後驛社區小巷弄裡遊走，來到島呼冊店感受老木屋的氣息，品嘗台灣豆製品的滋味。再到前站的嘉義美術館欣賞展覽，或是尋找市街裡的特色木造房屋。

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