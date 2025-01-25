【藝術文化】2025金蝶獎書展 走進台灣書籍設計藝術殿堂

「台灣最美麗的書－2025金蝶獎書」展覽在不只是圖書館登場，15件入選金蝶獎的作品擺放在中央展台區，觀眾可以隨意翻閱。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由財團法人台北書展基金會與台灣設計研究院主辦的「台灣最美麗的書展──2025金蝶獎」，展現台灣書籍設計的創新與多樣性，同時邀請設計師與評審推薦設計書單，帶領觀眾探索書籍設計的魅力與價值。即日起至3月23日，在台灣設計研究院不只是圖書館登場。

2025年金蝶獎金獎作品為吳睿哲的《跳舞就是做很多動作》。（TDRI提供）

台北書展基金會表示，今年金蝶獎共收到220件參賽作品，選出15件入圍，並頒發金獎、銀獎、銅獎各1名，分別由吳睿哲《跳舞就是做很多動作》、廖小子《阮劇團台語劇本集Ⅰ：熱天酣眠、愛錢A恰恰》、劉悅德《空3祭》奪得，並選出榮譽獎12名。

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評審團指出，金獎作品《跳舞就是做很多動作》，隨著翻頁的同時，像揭開舞台上的紅幕，繪本從直式轉而橫式變成一個舞台，跟著紙偶舞者足尖點地的腳與舞鞋，每頁以童趣比例呈現的五線譜，讓整本書宛如看一場演出，帶進體驗，兼具功能性及收藏性，十分獨特。銀獎作品《阮劇團台語劇本集Ⅰ：熱天酣眠、愛錢A恰恰》從封面到內頁融合發財金金紙版型，透過很在地的元素融合，把在地文化的事物，用在地的排版方式，組合成國際化事物，在國際語彙上突顯出來。銅獎作品《空3祭》以不同於一般書籍裝訂的活頁本方式呈現，記錄台南藝術活動「空山祭」，透過封面的透明塑膠書皮可讓人隨喜好任意拼貼靜電貼紙，感受專屬的「微策展」體驗，讓封面不再只是一個書籍包裝，設計上運用帶有霓虹反光的銀箔紙及夜光油墨搭配厚重的油墨印刷，呈現夜晚山中的星點微光。

展覽亮點是能一次欣賞15件入選作品、評審與設計師推薦書單，以及設計講座與工作坊，提供豐富的觀展體驗。此外，今年特別與台北國際書展串聯，凡於2月4日前參觀者，便有機會獲得國際書展門票，詳詢不只是圖書館臉書。

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