【藝術文化】花蓮流行音樂AI實驗基地試營運

花蓮舊酒廠第19棟成品倉庫轉型為流行音樂AI實驗基地。（記者王錦義攝）

〔記者王錦義、凌美雪／綜合報導〕創立於文化部所屬花蓮文創園區的「花蓮流行音樂AI實驗基地」，本週啟動試營運，預計於3月14日白色情人節正式開幕。

歌曲MV完成後，可於「拾酒糧倉」演出。（文化部提供）

文化部指出，台灣流行音樂獨具特色，尤其花東地區擁有豐沛創作能量，因此選擇花蓮文創園區，將具有百年歷史的花蓮舊酒廠第19棟成品倉庫內部翻新，轉型為流行音樂實驗基地，並委由台灣人工智慧實驗室營運，導入台灣原生的AI創作工具，成為不管是素人或專業音樂人皆可體驗AI創作工具的實驗場所。

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花蓮流行音樂AI實驗基地共有2層樓，1樓規畫為常設展，結合花東自然音景與山海意象，隱喻先民創作靈感，遊客可在「音樂廊道」掃描QR Code，由AI引導體驗，在「創作異世界」創作專屬歌曲，歌曲MV完成後於「拾酒糧倉」演出，最後在出口「星光大道」拍照留念。

基地中的所有音樂創作元素，包含歌詞、樂曲、歌聲、MV影像、皆由台灣團隊打造的生成式AI技術創造。AI生成的MV則是由FedGPT內建的視覺語言模型，輔以人物辨識、物件辨識，分析並理解台灣流行音樂MV資料並生成特色MV。台灣人工智慧實驗室也與歌手合作，取得授權訓練AI模型，花蓮流行音樂AI實驗基地將有駐館AI男歌手「迴家」及AI女歌手「花瀾」，演唱到訪觀眾所創作的歌曲。

基地2樓則設計成多功能的音樂創作空間，包含可租借的「造音空間」錄音室、「團創工坊」練團室，都是未來訓練AI與互動的創作空間，另外也設計結合AI手作課程教室、會議室或其他用途的「未來內容創作空間」，將於開幕後陸續對外開放租借。今年將舉行一系列講座、課程及演出活動。詳情可詢官網（https://hmusic.ai、https://hmusic.moc.gov.tw）。

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