【藝術文化】北美館館長王俊傑卸任 劉得堅兼任代理館長

台北市政府文化局副局長劉得堅將兼任代理北美館館長。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館昨（24）日發布新聞稿表示，2021年2月接任台北市立美術館館長的王俊傑，即將於1月31日卸任，歸建國立台北藝術大學回任教職；2月起館長一職，將由台北市政府文化局副局長劉得堅兼任代理。

王俊傑任內有2項重大工程，一為新建典藏庫房已於2024年10月驗收，待今年下半年靜置期結束後，預計施行室內裝修等後續工程；歷經40餘年的收藏，涵蓋日治時期以來台灣美術史上重要之作、國內外具代表性藝術家的經典創作，以及反映當代議題的珍貴蒐藏等，透過設立新庫房，周延地保存維護藏品，並利於未來的研究運用持續推動。

請繼續往下閱讀...

另一方面，藝術園區擴建案於2022年9月開工，王俊傑除持續爭取工程預算到位，亦積極推動設計規畫，目前正辦理細部設計作業中；並於本館3樓設置眺望專區與線上即時影像，至新館落成前的各執行階段，開放與公眾進行溝通。在積累歷史的同時，北美館亦力求藝術專業與硬體設備的同步邁進，兩項工程標誌著北美館新時代的起點，下一階段也將因應未來新類型藝術之需求，提升首都美術館的動能。另外，因配合防疫措施與後續進行空調節能之改善工程，南進門入口自2020年起暫停對外開放，近期透過兩組全新創作結合空間特性與未來想像，創造出輕盈與虛實交會的沉浸空間，做為走進北美館的門戶，甫於1月18日重新開放。

北美館說明，王俊傑館長4年任期卸任後，將由台北市政府文化局副局長劉得堅代理館長，其長期深耕於台北市文化局，歷任科長、專門委員與主任秘書，亦為國立台灣大學建築與城鄉研究所碩士。經驗跨足文化規畫、建築工程、音樂、美學等面向，累積豐富館所營運之歷練，深知藝術文化之跨域結合，與兼容並蓄之重要性，也將持續推廣美學教育，積極搭建與多元群體對話和互動之橋梁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法