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【文化．藝術】蛇麼都好玩 全台藝文走春迎新年

2025/01/27 05:30

故宮典藏清〈金葉玉卉水仙盆景〉，19.2x23.5公分，盆作四瓣海棠花形，盆上插嵌玉水仙花形及鍍金水仙葉。（故宮提供）故宮典藏清〈金葉玉卉水仙盆景〉，19.2x23.5公分，盆作四瓣海棠花形，盆上插嵌玉水仙花形及鍍金水仙葉。（故宮提供）

〔記者凌美雪、董柏廷／綜合報導〕農曆春節將至，北中南各文化場館推出應景活動，除各園區特展外，還包括春聯、福袋、紅包、紀念小物等各種限量好禮，還有豐富的藝文展演、市集和街頭藝人演出，邀民眾過年期間到園區走春。

故宮北院 百年院慶硬幣限量送

28日起推出應景的「歲時吉慶—院藏節令文物精粹」特展，透過「年歲時序」、「三節同樂」、「四時接應」3個單元，呈現古人用1歲、4時、8節、12月令、24節氣、72候紀時的時間觀，以及配合曆法、季節展開的各種相對應行事和節日文化。其中，〈清水仙盆景〉以青玉為盆，水仙花瓣以白玉輾成，搭配鎏金花蕊與葉片，旁側有一竹枝，並以青金石、綠松石等鑲嵌為地，整體高潔清雅，因水仙綻放於新春期間，也是常見應景的年花。

大年初一至初三每日於正館發送1,000份故宮百年院慶1元硬幣給入館參觀者。另即日起至2月28日，兒藝中心推出「印出蛇年好運氣—小故宮新年春聯／紅包袋蓋印活動」，3款吉祥印章可親手蓋印製作獨特的故宮風春聯及紅包袋。活動搭配學習單，可至展廳找尋印章圖案中出現的文物。

‧除1月28日（除夕）下午4時提早打烊，春節連假每天正常開館。

故宮南院 達成任務送限量造型徽章

小翠本尊〈清 翠玉白菜〉隨「大美不言—國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏精粹特展」於南院展出，〈清 肉形石〉亦於南院「人氣國寶展」（S302陳列室）展出。還有應景的《民國合作十二生肖冊》〈李益亭畫蛇圖〉（31x38.2公分，紙本），也在甫於1月推出的「群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」特展中亮相。

初一至初五（1/29-2/2）憑票入館參觀並完成線上祝福任務即可獲贈「妙色—清代金銀飾件特展」福、囍字文物造型徽章1個，每日限量280份。

‧除1月28日（除夕）下午4時提早打烊，春節連假每天正常開館。

人氣國寶〈翠玉白菜〉隨「大美不言」展到南院展出。（記者凌美雪攝）人氣國寶〈翠玉白菜〉隨「大美不言」展到南院展出。（記者凌美雪攝）

台中歌劇院 春節特映免費入場

台中歌劇院特別為小朋友打造的「閱讀小劇點」，今年首個繪本展《WOW！蛇年溜溜趣》將帶著孩子們認識「蛇」在不同文化中的百變形象和寓意。大年初一至初五，1樓大廳變身遊樂場，古早童玩套圈圈、彈珠檯、滾球賓果、彩繪燈籠DIY邀請大小朋友「藝」起同歡；初一及初三下午3點還有王功兩廣龍獅戰鼓團「戰鼓舞獅舞蛇年」。

NTT放映室推出「春節特映」，包括芭蕾舞劇《灰姑娘》、《睡美人》、《天鵝湖》、歌劇《奧菲歐和尤麗蒂切》、《巴黎生活》以及戲劇《暴風雨》等6部作品，可免費入場。

另於1月31日推出適合親子同行的「初三惠來走春」歌劇院街區導覽，以步行方式探索3,600年前的惠來遺址、百年來香火鼎盛的福德祠，還有佇立於7期街角的公共藝術。各項活動詳情可詢官網。

‧1月27、28日（小年夜和除夕）休館。

台中歌劇院呼應今年的生肖代表「蛇」，策畫「WOW！蛇年溜溜趣」。（台中國家歌劇院提供）台中歌劇院呼應今年的生肖代表「蛇」，策畫「WOW！蛇年溜溜趣」。（台中國家歌劇院提供）

衛武營 室內市集春節限定

衛武營今年春節有弗金森室內市集春節限定場，在2樓東北側平台及3樓樹冠大廳西側迎賓。初三至初五每日下午在樹冠大廳西側，有「蛇年春聯畫體驗」和「新春紅包抽抽樂」。戶外北廣場則有「森林裡的新年祭」市集，並安排日式武藝團體於限定時段演出。初三則有高雄兩廣龍獅戰鼓團的《醒獅鑼鼓賀吉祥》；初四、初五每日2場《歌開始的地方》，由泰武古謠傳唱以排灣族天籟美聲開唱。

初一到初五期間還有限定的2種不同形式的「雙廳院自由探索」，1月29、30日下午2至5點，可購買套票自由漫步衛武營歌劇院及音樂廳舞台區與觀眾席；1月31日至2月2日每天上午有「雙廳院導覽」。詳情可詢官網。

‧1月27、28日（小年夜和除夕）休館。

【文化．藝術】蛇麼都好玩 全台藝文走春迎新年衛武營初三有高雄兩廣龍獅戰鼓團賀年。
（林峻永攝，衛武營提供）

史博館 送金蛇卡再領限量福袋

1月30日至2月2日「蛇來運轉、財聚福臨—新春好印到」，購票入館即可獲得以金蛇造型套印圖樣的精緻卡片，逛展並親手壓印專屬個人的迎春小卡，完成後至服務台可領取限量福袋共1,000套。B1兒童創意共學空間則有「福有春—剪起來」活動，教小朋友剪出立體「春」字。

應景的「一圜復始—鈔幣特展」，匯集史博館與中央銀行精華藏品，呈現具重要歷史意義的鈔幣，及生肖主題相關的吉祥寓意套幣與繪畫。

‧1月28、29日（除夕和初一）休館，每週一公休。

史博館春節有應景的「一圜復始－鈔幣特展」。（史博館提供）史博館春節有應景的「一圜復始－鈔幣特展」。（史博館提供）

史博館春節推出「新春好印到」活動。（史博館提供）史博館春節推出「新春好印到」活動。（史博館提供）

高美館 手作好運蛇＋新春版印體驗

初一邀親子手作「好運蛇」，並邀請走路草農藝團創作版印字畫，邀民眾親手印製斗方和紅包；初四則有「薄荷綠工廠」樂團以不插電形式在園區進行演出；初五內惟藝術中心推出手作新春圖騰書籤和卡片；戶外園區將會在初二至初五連續3天舉辦「好好乙巳年場／正月好市」主題市集，邀民眾感受年節氛圍。詳詢各館官方網站。

‧1月27、28日（小年夜和除夕）休館。

高美館初二至初五在戶外園區舉辦主題市集。（好好手感微笑市集提供）高美館初二至初五在戶外園區舉辦主題市集。（好好手感微笑市集提供）

工藝中心 新春逗藝體驗活動

工藝中心今年推出「新春逗藝—2025工藝漫活．盈滿年」系列活動，包含工藝展覽、工藝體驗、暖蛇逗表演、工藝故事屋及大地體驗闖關遊戲、搓湯圓、版印年畫等多項精采活動，以及表演者行動雜耍、財神爺跳加官賀新年、樂團及吉他彈唱等演出，感受新春的熱鬧與祝福。「《造物星圖》台灣工藝青年特展」、「台灣工藝百年進行式」等特展更是不容錯過，可感受台灣工藝文化的生命力。

‧1月28、29日（除夕和初一）休館。

工藝中心推出邀請財神爺跳加官賀新年。（工藝中心提供）工藝中心推出邀請財神爺跳加官賀新年。（工藝中心提供）

台文館 小卡留言送春聯

台文基地 集章明信片寄祝福

位於台南的台文館推出「百味和諧—新春小卡留言串」以知名作家洪愛珠的作品〈隆重炸物〉延伸，邀請大小朋友一起發想每逢過年家中的餐桌會出現哪些美味佳肴，在小卡上畫下或寫下，完成後拍照上傳臉書活動貼文留言區，便可獲得限量春聯。台北的台文基地則推出「全新集章明信片」，以園區5棟館舍為印章設計，於春節期間完成集章，館方將會協助寄出明信片，傳遞溫暖的新年祝福，初四及初五推出華語、台灣台語、英語共4場春節限定導覽，凡參加即可獲得「雙語實境遊戲包」。

‧1月28、29日（除夕和初一）休館。

初二到初五到台文館完成闖關前50名民眾，將加碼贈送福袋。（台文館提供）初二到初五到台文館完成闖關前50名民眾，將加碼贈送福袋。（台文館提供）

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