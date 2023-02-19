洪根深鼎廬藝動基地 與台南生活美學館合作

台南生活美學館與洪根深合作，成立洪根深鼎廬藝動基地。（澎湖縣政府文化局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立台南生活美學館與洪根深合作，在洪根深澎湖祖厝鼎廬，成立「洪根深鼎廬藝動基地」，期許媒合藝術家及社區，共同關注社區的各類議題，從藝術的多元視野，協助社區營造，並串連位於馬公市區的洪根深美術館整體行銷。

合作備忘錄的簽訂，由藝術家洪根深、澎湖縣政府文化局、湖西鄉公所、湖西鄉鼎灣村社區發展協會及國立台南生活美學館，共同簽署「藝術轉動社區合作備忘錄」。未來將由台南生活美學館公開徵選藝術家進駐鼎灣、藝術家洪根深提供進駐空間、澎湖縣政府文化局及湖西鄉公所提供鼎灣開帝殿前定期藝文活動、鼎灣社區發展協會協助空間維護管理。

澎湖縣政府文化局長洪棟霖表示，社區營造業務在澎湖縣已植基多年，藝術進入社區也是其中一個重要的媒介和策略，此次「藝術轉動社區合作備忘錄」簽訂，文化局將給予全力支持與協助，期待逐漸活絡及發展在地藝術創作社群，以形塑完整的藝術生態環境，帶動澎湖文化及觀光發展。

湖西鄉陳振中鄉長表示，繼2021年國立臺南生活美學館推動「湖東澳藝動基地」成立後，今年藝術家洪根深慷慨提供自宅為「洪根深鼎廬藝動基地」將成為湖西鄉第2個基地，公所未來也將配合計畫的推動，期創造更具在地社造特色的社區風貌。台南生活美學館長黃瓊瑩表示，感謝洪根深老師、社區、鄉公所、文化局等鼎力支持藝術轉動社區計畫，期待藝術家及社區的共創，為社區生活帶來轉動的力量。

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