琉璃與木器交相輝映 琉璃工房「一念之間，一方空間」循環設計展

琉璃工房「一念之間，一方空間」琉璃循環設計展展前記者會大合照，左起寰陞國際股份有限公司邱信欽、國立陽明交通大學教授張基義、潘冀聯合建築師事務所潘冀、琉璃工房創辦人楊惠姍、永進木器廠江世楨、經濟部產業發展署副組長陳良棟、台灣設計研究院代理院長林鑫保、台北市文化局副局長陳譽馨。（琉璃工房提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕一般人的印象中，琉璃是高貴的擺飾藝術品、木器則是常民家中普見的家具材質，當冷冽的琉璃與質樸木器合在一起，將會激盪出什麼樣的創意作品？而在全球關注環境永續發展時，如何將「綠色設計」導入這些創意作品中？想知道答案，不妨走訪5月23日開展的琉璃工房「一念之間，一方空間」循環設計展，在細賞每件作品後，更會驚嘆於「再造琉璃」美麗且實用的一面。

琉璃工房創辦人楊惠姍導覽「一念之間，一方空間」琉璃循環設計展。（琉璃工房提供）

由楊惠姍、張毅創立的琉璃工房，以延續失傳技法「琉璃脫臘鑄造」聞名，成立之初就以復興琉璃藝術為目標，致力於「以琉璃創作東方美學」，曾獲「台灣百大企業品牌」、「DFAA亞洲最具影響力設計品牌」，楊惠姍的作品也被23個世界博物館機構收藏。但當永續發展已成為全球議題，琉璃工房也秉持一貫的品牌精神「誠意」，在「創作有益人心的作品」核心價值驅動下，2022年正式啟動ESG計畫，楊惠姍挑戰推翻她自己37年前研究復興的「琉璃脫蠟鑄造法」，測試改變工藝流程，找尋更美顏色的創新公式；利用琉璃藝術作品鑄造後的「鑄口」餘料，發展「循環再生」的可能，並找來擁有70多年歷史的永進木器廠，開啟跨界合作。

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家具設計師暨永進木器廠第3代江世楨支持琉璃工房的理念，用專業與琉璃工房創作出一系列「有時間及空間概念的桌子」。（琉璃工房提供）

當琉璃藝術與工業設計木藝相互激盪碰撞，需要注意那些地方呢？楊惠姍說：「琉璃工房期待發揮琉璃透光的特質，找到讓光能夠充份進入琉璃桌的方式，並需是能被使用的桌子，讓人想觸摸琉璃質感，感受光，享受它的色彩。為了這目的，工房設計了隱藏於內部的木頭接合方式，應是讓江總（江世楨）費盡了心思。」換言之，當琉璃是一張桌子，隱形的旋轉卡扣，就是藏在細節裡的工藝魂。

琉璃藝術與工業設計木藝巧妙結合，成就美麗與實用兼備的桌子。（記者周幸叡攝）

針對和琉璃工房的合作，本身是家具設計師的永進木器廠第3代江世楨興奮表示，兩種材料的交織，方向沒問題，接下來是探險的過程。設計方案由琉璃工房主持，木器廠致力讓木頭零組件變得更完整，整體從觀賞用物件變成實用物件，除了內部結構之外，還要考慮琉璃較重，力學的重新計算，不斷調整桌腳的造型與寬度，才可成為能被使用的桌子。楊惠姍強調，因與江世楨合作，這張桌子方得以完美呈現；江世楨則謙虛表示，後續還有很大的空間值得再探索。

「一念之間，一方空間」琉璃循環設計展的作品讓人驚豔。（記者周幸叡攝）

走進展覽現場，可看到「Arch」、「Cycle」、「Harmony」、「機器人與地球」系列作品，如「Cycle」的琉璃桌墊下是南瓜造型的木質桌腳，象徵著生生不息、承載永續；「Harmony」系列反而是採用琉璃桌腳搭配木質桌腳，在虛實之間的葫蘆形狀桌腳中，不只傳達結實纍纍、生機豐碩吉祥寓意，也讓人欣賞到多層次的視覺美感。每一件作品除了讓人看到工藝與創作的巧妙搭配、力與美的精采展現外，以鑄造餘料再利用，並制定減少工序的綠色流程，可達到廢棄物再利用與減碳雙重目標。琉璃工房表示，其中最具代表的作品「地球」，再造之後減少多達341公斤CO2e的碳排量，相當於2棵胸徑47公分、高約11公尺樟樹的1年固碳量，在被認為是難以減碳的繁複琉璃工藝裡，是相當不容易的減碳成效，深具意義。

充滿童趣的琉璃樂園「異星冒險」，再一次顛覆大家對琉璃的印象。（記者周幸叡攝）

有趣的是，在最裡面的展間，藏著一個充滿童趣的琉璃樂園「異星冒險」，楊惠姍和她的團隊嘗試創造一個動態的奇幻世界，探索琉璃鑄口料用於各種造型的可能性，各式各樣巨型生物，還閃爍著光，整體奇幻又有趣，再一次顛覆大家對琉璃的印象。琉璃工房「一念之間，一方空間」琉璃循環設計展5月23日至6月9日，於松山文創園區1樓展出，免費入場。

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