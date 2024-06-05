客委會發表年度客家大戲《大山客》 透過傳統戲曲演繹台灣土地人物故事

《大山客》故事內容敘述台灣日治時期，皇民教育下的知識菁英，面對現實生活窘迫，資源匱乏，再逢太平洋戰事，台籍學生志願兵被迫走入戰場，讓教師內心充滿憐憫、不捨與無奈，對國家、土地、家庭、生命有了更多的反思。（客委會提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕客委會今發表由榮興客家採茶劇團擔綱演出，今年度客家大戲《大山客》，將於7月27日、28日在國家戲劇院演出。從充滿變動的1940年代，與大時代下的小人物，一起找尋自我認同。客委會主任委員古秀妃表示，盼透過多元客家史觀，將台灣土地的人物故事經由傳統戲曲演繹，帶給不同世代人民感動與思考。

客委會今發表由榮興客家採茶劇團擔綱演出，今年度客家大戲《大山客》，將於7月27日、28日在國家戲劇院演出。（記者楊綿傑攝）

《大山客》故事內容敘述台灣日治時期，皇民教育下的知識菁英，留學返台後決定以教育為職志，進入山村任教，然面對現實生活窘迫，資源匱乏，再逢太平洋戰事，台籍學生志願兵被迫走入戰場，讓教師內心充滿憐憫、不捨與無奈，對國家、土地、家庭、生命有了更多的反思。

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客委會指出，《大山客》為旅法台籍導演薛如今跨界新作，其在傳統戲曲中加入現代舞台劇場元素，讓客家傳統戲曲演員展現嶄新的表演象度。另外，從舞台、燈光、服裝造型等，皆依據故事脈絡，呈現更生動、立體的視覺效果；音樂方面則參考客家、日本及原住民族群的音樂特色，透過豐富的唱腔，讓觀眾能夠感受當時時空背景下的多元及衝擊。

古秀妃提到，過去傳統戲曲都集中在統治者的歷史，但近20年來，榮興客家採茶劇團非常用心地挖掘台灣客家歷史人物故事與文化場景來演繹新的戲曲，今年作品《大山客》不僅加入現代化戲劇元素，在音樂、肢體展現方面，都是全新的表現方式，非常鼓勵大家買票來觀賞，感受不一樣的客家。

榮興客家採茶劇團藝術總監鄭榮興說明，傳統戲曲有四功五法，而薛如今運用其擅長的電影手法，讓這齣戲不僅跨界、跨文化，也讓傳統戲曲的演員有更創新的表演方式。

戲劇顧問徐亞湘認為，《大山客》的演出在刻畫人物和情感的深度上非常用心，必定能把客家戲曲的發展提升到更高的層次。

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