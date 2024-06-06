巴黎文化奧運台灣館主視覺抄襲蘋果emoji？ 文化部長：重新設計

立法委員葛如鈞針對巴黎文化奧運台灣館主視覺與蘋果的emoji符號高度相似，要求文化部釐清真相。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕針對巴黎文化奧運台灣館主視覺與蘋果的emoji符號高度相似，立委葛如鈞上月要求文化部就授權情形提出報告，文化部長李遠今（6）日赴立院教育文化委員會報告並備詢時，葛如鈞再度關切目前文化部的處理情形，李遠表示，雖然設計師不認為原來的設計是抄襲，但已經重新設計，也不會另行收費。

葛如鈞表示，文化部提出的報告指出，「因設計為另行繪製，尚無須申請授權。設計理念在以世界通用之表情符號語言導入 Taiwan之＂w＂，串連出『在一起』的意涵。以此傳達心連心、 彩虹同盟、歡呼勝利的概念，呼應超越國族及語言有關和平、運動、平等的普世價值。創意核心是『開創運用表情符號的新詮釋』而非『創作 表情符號』。」

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對此，葛如鈞質疑，設計廠商一下說是「運用」，一下說是「自行繪製」，然後又說重新設計不另收錢，但設計內容已經發表，是不是以後發表的設計只要大家不滿意，就收回重來就好？葛如鈞也再度追問，設計廠商是否有針對此案提出創作過程證明是全新創作？或文化部像之前台文館「阿龍」抄襲事件一樣，都是選擇「相信廠商」？

立法委員葛如鈞（左）與文化部長李遠討論巴黎文化奧運台灣館主視覺爭議。（記者凌美雪攝）

葛如鈞指出，此案的重點是「表情符號的圖樣是有版權的」，「文化部應該做為表率帶頭表達對創意的尊重。如果有民眾表示疑慮，文化部應該要主動釐清整個創作過程，只要文化部可以證實此案是原創設計，設計師完全不需要修改自己的設計，我們要挺他。但是相反的，假如本案已經證實，可能涉及過渡參考或抄襲，那也絕非設計師主動修改設計就可以解決。」

葛如鈞認為，這個設計已經發了新聞稿，也發了各種po文，事關國際聲譽，「我們就要採取補救的措施，我們到底要跟廠商續約還是解約，也要追究，或者我建議文化部，直接去函跟蘋果公司的法務部門確認這個案子。」葛如鈞強調，「我們質詢的重點絕對不是凹設計師針對主視覺要去做免費的修改，我是反對這件事，有工作就要付錢，我們追求大是大非，要求釐清事件的真相。」

葛如鈞說，這個案子破了一億，其中1%做包裝跟設計，結果還出了這麼大的問題，「我們絕對不能承受半點風險，我們只剩下一個多月的時間，希望部長在此案的後續處理一定要明快，才能夠透過巴黎奧運的機會，讓全世界看到最好的台灣好不好。」

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