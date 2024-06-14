跨領域表演震撼全場 苗栗「貓裏表演藝術節」啟動

苗栗「貓裏表演藝術節」舉行啟動記者會，邀請民眾一同感受各檔節目的震撼及感動。（苗栗縣政府提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗「貓裏表演藝術節」將於7、8月登場，苗栗縣長鍾東等人今（14）日為一系列的精采表演節目揭開序幕，鼓勵家長帶著孩子踴躍參與藝文活動，購買套票以行動支持藝文發展，也能用於在地青年店家做優惠使用，邀請民眾一同感受各檔節目的震撼及感動。

此外，苗栗縣政府向台灣電力股份有限公司爭取經費，本月29日下午2點在苗北藝文中心演藝廳舉辦「苗栗縣勞工親子音樂會」，邀請鬼才大提琴家張正傑攜手團隊，為勞工朋友們打造一場獨一無二的親子音樂盛宴，免費索票入場。18日上午9點起在青年創業指揮部和苗北藝文中心索取，每人限索4張。

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苗栗「貓裏表演藝術節」啟動，今年跨領域表演，將帶給觀眾不同的視覺感受。（苗栗縣政府提供）

「貓裏表演藝術節」自2018年起推動，已進入第7個年頭，邀請來自各地的優秀藝術家和演出團隊，為觀眾帶來一場視覺、聽覺與心靈的饗宴。今年以戲劇、舞蹈、音樂、跨領域等表演藝術形式，於7、8月規畫4檔共8場次演出。

苗縣府文觀局長林彥甫說明，今年「貓裏表演藝術節」，有EX-亞洲劇團帶來《清潔日誌 No.____》，內容聚焦於慢天使照顧獨居長輩的情節；還有來自台中的表演團體極至體能舞蹈團帶來嶄新原創「新舞劇」《環保大仙生氣囉！》、在地傑出演藝團隊郭芝苑室內合唱團推出《鳳儀亭》，將以音樂和舞蹈跨領域演繹三國時代的愛情故事；還有深耕苗栗三義鄉的舞空術帶來跨越傳統的創新表演《歸鄉III》，結合民間陣頭、龍藝、高空雜技和多媒體等元素，帶領觀眾體驗前所未見觀賞體驗。

文觀局指出，演出相關訊息可上「貓裏表演藝術節」ヽ苗栗縣政府文化觀光局網站（http://www.mlc.gov.tw/、OPENTIX）售票系統查詢或電洽藝術節策展單位EX-亞洲劇團、037-262860。

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