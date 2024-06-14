自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

跨領域表演震撼全場 苗栗「貓裏表演藝術節」啟動

2024/06/14 15:53

苗栗「貓裏表演藝術節」舉行啟動記者會，邀請民眾一同感受各檔節目的震撼及感動。（苗栗縣政府提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗貓裏表演藝術節」將於7、8月登場，苗栗縣長鍾東等人今（14）日為一系列的精采表演節目揭開序幕，鼓勵家長帶著孩子踴躍參與藝文活動，購買套票以行動支持藝文發展，也能用於在地青年店家做優惠使用，邀請民眾一同感受各檔節目的震撼及感動。

此外，苗栗縣政府向台灣電力股份有限公司爭取經費，本月29日下午2點在苗北藝文中心演藝廳舉辦「苗栗縣勞工親子音樂會」，邀請鬼才大提琴家張正傑攜手團隊，為勞工朋友們打造一場獨一無二的親子音樂盛宴，免費索票入場。18日上午9點起在青年創業指揮部和苗北藝文中心索取，每人限索4張。

苗栗「貓裏表演藝術節」啟動，今年跨領域表演，將帶給觀眾不同的視覺感受。（苗栗縣政府提供）

「貓裏表演藝術節自2018年起推動，已進入第7個年頭，邀請來自各地的優秀藝術家和演出團隊，為觀眾帶來一場視覺、聽覺與心靈的饗宴。今年以戲劇、舞蹈、音樂、跨領域等表演藝術形式，於7、8月規畫4檔共8場次演出。

苗縣府文觀局長林彥甫說明，今年「貓裏表演藝術節，有EX-亞洲劇團帶來《清潔日誌 No.____》，內容聚焦於慢天使照顧獨居長輩的情節；還有來自台中的表演團體極至體能舞蹈團帶來嶄新原創「新舞劇」《環保大仙生氣囉！》、在地傑出演藝團隊郭芝苑室內合唱團推出《鳳儀亭》，將以音樂和舞蹈跨領域演繹三國時代的愛情故事；還有深耕苗栗三義鄉的舞空術帶來跨越傳統的創新表演《歸鄉III》，結合民間陣頭、龍藝、高空雜技和多媒體等元素，帶領觀眾體驗前所未見觀賞體驗。

文觀局指出，演出相關訊息可上「貓裏表演藝術節」ヽ苗栗縣政府文化觀光局網站（http://www.mlc.gov.tw/、OPENTIX）售票系統查詢或電洽藝術節策展單位EX-亞洲劇團、037-262860。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應