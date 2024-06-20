獲頒證書和大學推薦！彰化南北管實驗樂團招新血

邁入第3年的彰化縣立青少年南北管實驗樂團，由彰化縣文化局主導，專門招募對南北管音樂有興趣並具備基本能力的青少年團員，讓他們在專業指導下進一步提升演奏技巧。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣文化局為弘揚南北管戲曲文化，持續招募「彰化縣立青少年南北管實驗樂團」新團員，歡迎年滿12至18歲且設籍或就讀彰化縣的學生前來挑戰，8月10日在南北管音樂戲曲館招考，線上報名即日起至7月31日止。文化局表示，優秀團員不僅能獲頒證書，還將有機會報考相關大學及成為文化局南北管館閣成員，並參與各類藝文活動。

邁入第3年的彰化縣立青少年南北管實驗樂團，旨在傳承和發揚縣內已有300多年歷史的南北管文化，樂團由彰化縣文化局主導，過去2年參加過多項音樂活動及競賽，並在多次全國性的演出中獲得肯定。今年再度招募新血，壯大樂團。

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彰化縣立青少年南北管實驗樂團成立以來，參與各類音樂活動與比賽，並在多次全國性的演出中獲得肯定。（圖縣府提供）

文化局指出，招募對象以彰化人和在彰化求學者為主，要會南北管音樂彈唱基本能力，今年預定招考團員南、北管各25名，招考南管指定曲目為「風打梨」或「綿搭絮」擇一應試，北管指定曲目為「三仙白」使用之牌子，南北管均需準備三至五分鐘自選曲應試。

團員錄取後將由彰化縣文化局發予團員證書，表現優良者輔導報考相關大學校院，加入文化局南北管實驗樂團或成為轄內南北管館閣成員，肩負薪傳並推廣南北管音樂藝術，參加南管春、秋二季孟府郎君祭典暨整絃大會，並配合文化局安排參與各地社教活動、校園示範、講座、藝文演出等相關活動。

招考資訊及報名網址：https://reurl.cc/OMn2jR

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