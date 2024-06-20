主角被罵是「神棍」！王榮裕「西來庵」逆風解讀

〔記者董柏廷／台北報導〕金枝演社《西來庵》，即將在8月9至11日於台北表演藝術中心大劇院首演。以1915年日治時期的西來庵事件為背景，講述余清芳率領數千農民為守護家園反抗日本殖民统治的故事，由韋以丞、施冬麟、郭耀仁等人主演，並邀請金曲最佳台語男歌手王俊傑特別演出說書人一角。

金枝演社《西來庵》將在8月首演。（北藝中心提供）

金枝演社導演王榮裕表示，《西來庵》早在2014年就受到北藝中心邀約創作的作品，原定2022年演出，但遇到疫情停演，如今總算正式登場，「西來庵事件是一場屬於農民的起義，這次有20名演員一同表現千軍萬馬。這是屬於一個年代、一群人的生存戰爭、一部屬於庶民的史詩，講的不是只有大歷史，更是屬於個人的小歷史。」

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《西來庵》以台灣人抗日的西來庵事件為靈感，描述一群台灣農民以肉身抵抗日本政權，面對槍林彈雨也毫不畏懼的精神。（北藝中心提供）

西來庵事件中的人們，處在新舊時代的交接期，他們相信舊時代的價值，想要守護，卻也對新時代有所盼望。在清朝時期，台灣是屬於半自治狀態，較為自由，但日本人一來，嚴加管理，加上語言不通，造成當時台灣人諸多反彈。

《西來庵》展現台灣人的草根、生猛，不畏強權精神。（北藝中心提供）

余清芳號召群眾起義，採取較有爭議的做法，作戰時，余清芳等人會舉行「扶乩儀式」請王爺降駕，更向有意參與抗爭的人售「避彈神符」，宣稱在戰場中可刀槍不入。打仗前，余清芳和江定率領的抗爭隊伍，還曾舉行過「祭旗儀式」，殺牲或殺人、將血噴在元帥旗上，讓旗變得有靈性、作為一種精神象徵，也像一種地方社會的私刑，用來對付群體中的害群之馬或奸細，因此後人指稱他是「神棍」或「土匪」。

但金枝演社用不同於過往的角度解讀，王榮裕說明，「輿論說他是神棍，他也確實是神棍。但是哪有這麼勇敢不怕死、用自己的生命去拚搏的神棍呢？重要的是，這是一百多年前屬於我們祖先的故事。西來庵事件雖然以失敗告終，但依舊留下了重要的記號。失敗不見得是錯誤，也可以成為未來學習的機會。」

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