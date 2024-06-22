「竹風縣藝」歸鄉13場展演，客家大戲傳揚文化

「竹風縣藝」藝術歸鄉活動，首場6月29日邀請松興戲劇團，在寶山鄉新豐宮演出《天地情》客家大戲。 （新竹縣文化基金會提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為平衡新竹縣城鄉藝文展演資源，財團法人新竹縣文化基金會與新竹縣政府文化局合作，連續3年推出「竹風縣藝」藝術歸鄉活動，今年將有13場次展出，涵蓋客家大戲、親子劇場、國際展演與泰雅文化展等，首場將於6月29日登場，並結合寶山鄉新豐宮建廟180年慶典，邀請到松興戲劇團演出《天地情》客家大戲。

縣長楊文科表示，一場場內涵豐富的客家戲曲，讓民眾在看戲的過程，體驗客家藝術之美，歡迎大小朋友一同來觀戲，認識傳統信仰及客家文化。

請繼續往下閱讀...

8月11日在湖口鄉王爺壟停車場，邀請紙風車卡車藝術工程演出《珍火馬戲團》。 （新竹縣文化基金會提供）

文化局長章宗耀說，松興戲劇團致力於推廣客家戲曲，是新竹縣發揚客家文化的重要推手，今年首場演出《天地情》，故事劇情講述身為華山聖母的楊鳳仙與凡間書生劉彥昌刻骨銘心的塵緣之愛，並誕下一子沉香，無奈仙凡宿緣不容於天規，經歷種種考驗後的動人愛情故事，精采可期。

新竹縣文化基金會副執行長田芮熙提及，「竹風縣藝」藝術歸鄉活動13場展演，6月29日起到10月10日遍及各鄉鎮市，下一場預計8月11日晚間在湖口鄉王爺壟停車場登場，邀請紙風車卡車藝術工程演出《珍火馬戲團》，劇情為看降臨人間的「邪神」奪去了數億人的生命，馬戲團與小女孩微微，決定重新為世界帶來希望之火的故事，期待透過勇敢與信心的劇情、多元的藝文展演，豐富縣民的生活。

「竹風縣藝」藝術歸鄉活動今年將有13場次展出。（新竹縣文化基金會提供）

活動資訊可參見新竹縣文化基金會臉書粉專：https://reurl.cc/qVLW3E查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法