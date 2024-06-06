【藝術文化】客委會年度客家大戲《大山客》 7月登國家戲劇院

客委會年度客家大戲《大山客》，將於7月27日、28日在國家戲劇院演出。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕客委會昨（5）日發表今年度客家大戲《大山客》，由榮興客家採茶劇團擔綱演出，將於7月27日、28日在國家戲劇院演出。在充滿變動的1940年代，與大時代下的小人物一起找尋自我認同，客委會主任委員古秀妃表示，希望透過多元客家史觀，將台灣土地的人物故事經由傳統戲曲演繹，帶給人民感動。

《大山客》為旅法台籍導演薛如今跨界新作，在傳統戲曲中加入現代舞台劇場元素。故事內容敘述日治時期，皇民教育下的知識菁英，留學返台後決定以教育為職志，進入山村任教，然面對現實生活窘迫、資源匱乏，又逢太平洋戰事，台籍學生志願兵被迫走入戰場，讓教師內心充滿憐憫、不捨與無奈，對國家、土地、家庭、生命有了更多的反思。

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古秀妃表示，《大山客》不僅加入現代化戲劇元素，在音樂、肢體展現方面，都是全新表現方式，盼讓觀眾得以思考和平可貴，珍惜民主自由的價值。

榮興客家採茶劇團藝術總監鄭榮興說明，傳統戲曲有四功五法，而薛如今運用其擅長的電影手法，讓這齣戲不僅跨界、跨文化，也讓傳統戲曲演員有更創新的表演方式。戲劇顧問徐亞湘則認為，《大山客》的演出在刻畫人物和情感的深度上非常用心，必定能把客家戲曲的發展提升到更高的層次。

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