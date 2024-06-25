台史博「清法戰爭特展」 《1884～1885年法國人遠征福爾摩沙》重要古物手稿曝光

台史博「清法戰爭：西仔反印象記特展」開幕，由知名西田社傳統劇場，演出《滬尾阿火旦》布袋戲精彩片段。（台史博提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台灣歷史博物館今（25）日起推出「清法戰爭：西仔反印象記特展」，運用影像、文獻、攝影等各種多元資料呈現這段歷史，其中包括具有「重要古物」文資身分的《1884～1885年法國人遠征福爾摩沙》手稿，是目前已知最詳盡的清法戰爭紀錄。

台史博「清法戰爭：西仔反印象記特展」自即日起至明年5月4日，於展示教育大樓第3特展室展出。（台史博提供）

1884年，受到清、法之間對越南主權爭奪的波及，基隆、淡水、澎湖相繼陷入戰火。面對這場從天而降的兵禍，台灣人稱之為「西仔反」，意即「西仔（法蘭西）」來作亂。這次特展，從台灣義勇軍、法國軍官、在台外國人等視角，瞭解官方歷史論述之外的「小人物」故事，也探討台灣與法國對這場戰爭不同的記憶方式。

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台史博重要古物《1884～1885年法國人遠征福爾摩沙》手稿曝光。（台史博提供）

台史博表示，除了在地歷史的追索，亦將多年來累積的「海外台灣史料」研究典藏成果傾囊而出，包括具有「重要古物」文資身分的法國軍官嘉諾（Eugène GermainGarnot）《1884～1885年法國人遠征福爾摩沙》全書及地圖手稿，是目前已知最為詳盡的清法戰爭紀錄。

而館藏軍醫助理科邦（Rene Coppin）的書信、日記，記錄瘧疾等風土病對法軍的嚴重打擊。特展也精選24幅由法國前歐洲經貿辦事處處長龐維德（Frédéric Laplanche）所引介的典藏於法國國家圖書館的清法戰爭相關影像，這批由法國軍官薩勒（Firmin André Salles）拍攝的照片，是目前所知台灣史上首次留下的戰爭過程攝影紀錄。

台史博「清法戰爭特展」有珍貴史料與照片展出。（台史博提供）

今（25）日特展開幕，包括台史博館長張隆志、台法文化協會榮譽理事長陳郁秀、法國在台協會學術合作與文化處專員莫耿等人與會。張隆志表示，透過展覽，借鏡100多年前台灣前輩的處境，共同思索面對時代與社會的挑戰。

台史博並與國立台灣師範大學台灣史研究所副教授陳志豪研究團隊合作，將戰役史料轉譯為清晰易懂的動態地圖。展場亦設7處觸覺及聽音體驗，包括法軍書信朗讀、軍樂聆聽、戰場防線觸摸體驗等。展期即日起至明（2025）年5月4日。

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