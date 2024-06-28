指揮巨星超鬆穿著登台 機場親民喊：相隔5年太久了，很想念台灣

指揮巨星亞尼克•聶澤-賽金今（28日）抵台。（牛耳藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紐約大都會歌劇院管弦樂團首次亞巡，昨天才結束日巡行程，最終站將於明（29）日起，連續2天在台北國家音樂廳演出。

全團今天分2班機自東京飛抵台灣，受到天氣影響，大團飛桃園班機延後好幾小時，指揮巨星亞尼克•聶澤-賽金則率先於下午4點抵達松山機場，雖然演出行程密集又奔波，但穿著輕鬆便服的聶澤-賽金，不僅絲毫未見疲態，還十分親民地與媒體打招呼，大喊「非常想念台灣」。

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雖然這是樂團首度訪台，但聶澤-賽金其實已多次率歐美天團登台演出，上一次是2019年，睽違5年再訪，聶澤-賽金說，「我其實很想念台灣，5年實在相隔太久了！希望我能更常來台灣！」

聶澤-賽金表示，非常興奮能首次帶領紐約大都會歌劇院管弦樂團，這個特殊的管弦樂界寶藏，一起來台演出。2天2場不同曲目的音樂盛宴，希望台灣樂迷能「親身體驗紐約大都會歌劇院管弦樂團是多麽美妙的樂團。」

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