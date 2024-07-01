巴奈遭中國封殺 李遠：全力幫助她走向世界

巴奈因在金曲獎提到天安門事件，疑遭中國封殺，文化部長表示將力挺她走向世界。（翻攝自李遠臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕巴奈在金曲獎致詞時，因提到金曲獎35年，天安門事件也剛好 35 年，「我們都不要忘記，台灣加油」，引發喧然大波。除有名嘴為發言未全文照登，點名李遠應辭文化部長，巴奈自己也因此疑遭中國封殺。對此，李遠今（1）日出席中央社社慶酒會時表示，會全力幫助巴奈走向世界。

李遠說，台灣在影視音方面一直是華人世界的龍頭，表演舞台也可以走全世界，「巴奈是一個很好的歌手，我們會幫助他去（走向世界），像我們幫助其他一樣。」李遠也提到，目前在政策上對影視音的支持已比過去加倍，文策院主投資，文化部則是輔導金補助，在台灣的藝人資源越來越多，「我們自己把影視產業餅做大，而且是盡量走國際合作。」李遠認為，走上國際，產業就蠻大的。

請繼續往下閱讀...

至於會不會擔心以後中國藝人都不來參加三金？李遠則表示，從過去的歷史到現在，台灣在影視音方面都是華人地區的龍頭，不管產業、表現都是，「因為只有台灣這種自由民主的國家，才可能有很好的創作，所以我們都沒有想過這個，因為我們一直是華語世界的龍頭，就像金馬獎一路走來也沒什麼問題。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法