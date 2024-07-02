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「新北南島文化節」7/27、28登場 十三行先推南島小土偶色彩心理測驗

2024/07/02 15:42

十三行博物館為「2024新北南島文化節」推出「南島小土偶色彩心理測驗」。（十三行博物館提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕你玩過「南島色彩心理測驗」？新北市立十三行博物館將在7月27日、28日舉辦「2024新北南島文化節」。十三行博物館館長羅珮瑄表示，可透過「南島小土偶色彩心理測驗」（https://reurl.cc/oRMXEQ），測試自己屬於智者、守護者、冒險者還是預言者，完成後截圖上傳到臉書粉專，有機會抽到「人形陶偶手機氣墊支架」。

羅珮瑄表示，新北南島文化節」自2020年辦理迄今邁入第5年，是新北市推廣南島語族多元文化的重要活動。兩日活動盛事包含21場樂舞表演、3大主題體驗活動、50攤好逛好買島風市集，以及南島樂器特展等，還有結合十三行考古遺址出土文物，開發博物館文創商品「人形陶偶手機氣墊支架」，並設計專屬心理測驗，且完成測驗有機會獲得限量文創品。

運用國定十三行考古遺址出土文物，開發博物館文創商品「人形陶偶手機氣墊支架」。（十三行博物館提供）

羅珮瑄進一步說，今年以「南島之音．閃耀十三」為主題，深入探索南島樂器文化，跨區串聯南島語族表演團體及文創團隊，呈現南島多元魅力；此外，只要於27、28日現場完成南島傳統樂器體驗、療癒系樂器「雨笙」DIY，以及趣味闖關遊戲等集章任務，就有機會獲得心理測驗遊戲同款四色「人形陶偶手機氣墊支架」，還有隱藏版南島小土偶角色等。

即日起線上完成心理測驗，並在十三行博物館FB粉絲專頁留言「測驗結果截圖」及「我在#2024新北南島文化節」，就可參加抽獎，歡迎民眾將獨特又實用的文創小物帶回家。更多「2024新北南島文化節」活動資訊，請至十三行官網及粉絲專頁查詢。

於「2024新北南島文化節」現場完成南島傳統樂器體驗等集章任務，有機會獲得遊戲同款。（十三行博物館提供）

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