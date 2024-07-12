誠品書局在中市舉行「萬物市集」特賣會 書本最低6本500元 趕快去尋寶

誠品書局在台中市推萬物市集，多種中文書三本五百元（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕時值暑假，家長不用擔心暑假何處逛；誠品書局特在台中市的誠品生活480今日舉辦「萬物市集」的開幕，即日起推出17天的特賣，很多中文書籍打出3本500、6本500元，外文書5折起，萬件文具及禮品用品3折起，還有瑪丹娜等黑膠片，全館逾7萬種商品，民眾可帶著小朋友一同來尋寶。

萬物市集會固定推亮點推薦產品（記者蘇金鳳攝）

現今萬物上揚，連書籍都相當貴，對愛看書籍的民眾而言，是不少負擔，誠品書局今天起至7月28日在台中市誠品生活480舉辦17天的特賣會，除了有中英文書籍及文具外，還有全新黑膠唱片，從美國流行女皇瑪丹娜限量透明彩膠到帶動60年代衝浪搖滾音樂風潮的海灘男孩《Good Vibrations》50週年紀念紅橘彩膠全收錄，全面六折。

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此外，還有中文書籍3本500或6本500元，有歷史小說、繪本、輕小說、漫畫等，知名作家高陽所著的《胡雪巖》及寫曹雪芹的《三春爭及初春景》小說都書架上，真的可以來尋寶。

書架上還可看到許多知名的歷史小說（記者蘇金鳳攝）

另外，現場還有美國前總統歐巴馬回憶錄《A Promised Land》限量7折，韓國大勢男團 BTS 10週年紀念官方書籍《韓文版 Beyond the Story》不到6折，出道至今不為人知的幕後故事及超過330個創作紀錄即刻收藏。

另外，國際繪本大師艾瑞卡爾獻給寶寶的第一套啟蒙知識書「Brown Bear & Friends4冊合售」不到5折。

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