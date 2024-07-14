為家鄉寫歌作曲 青少年唱出台江味

台江青少年歌謠創作體驗營，教導每位同學完成一首台江新曲新歌。 （社大台江分校提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社區大學台江分校結合在地高國中小學在今年暑假，由台江作曲班師生，策畫「寫歌作曲，台江青少年歌謠創作體驗營」，錄取15位優秀的國中小學子，今天齊集台江NGO中心，由台江作曲班師生陪伴共學，學習音樂創作的觀念技巧，每位同學以台江生活、生態及文化故事為主題，各自為自己的家鄉完成一首歌。

吳柏瑜同學說，自己沒有想到可以用台語為家鄉寫歌作曲，十分難忘。 （社大台江分校提供）

社大台江分校執行長吳茂成表示，15位學子完成了〈台江的人情味〉、〈台江的熱情〉、〈台江的一艘船〉等10幾首台江歌，同時唱出自己的台江味，感動陪伴共學的社大同學們。其中來自馬沙溝長平國小的同學，更以「馬沙溝」為主題，為家鄉譜出台語的馬沙溝之歌，令人感動。吳柏瑜同學說，自己沒有想到可以用台語為家鄉寫歌作曲，十分難忘。

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台江青少年歌謠創作體驗營，每位同學以台江生活、生態及文化故事為主題創作自己家鄉的歌。 （社大台江分校提供）

馬沙溝長平國小張景涵同學則說，很期待參加台江青少年作曲創作，自己發現每個人都有自己的曲風，作曲這件事是非常有趣的事。林怡妃同學則是以「台江的人情味」為題作曲寫歌，她唱出「台江囡仔，甜甜仔笑，台江青年，惦惦仔拚，有困難，鬥相共，台江的人，鬥陣仔行」。

長平國小老師林惠萍說，今天很感動，聽到同學們把對家鄉的愛，土地的感情，用詞曲抒發出來，這是很棒的在地學習經驗。

指導老師陳婉菱說，恭禧同學都可以帶一首歌回家，她鼓勵同學要記得作曲是有方法，同學們今天都成功作出一首漂亮的歌，歌要唱出來，歌可以療癒自己也可以療癒別人。

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